Регионам направят средства на стимулирующие выплаты медперсоналу

"Направим более девяти миллиардов рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Такие надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода медицинских работников.

Еще около пяти миллиардов рублей предусмотрено на выплаты за июль сотрудникам стационаров и службы скорой помощи, которые были установлены по поручению президента.