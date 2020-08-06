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06.08.2020 12:56
Рубрика: Экономика

Регионам направят средства на стимулирующие выплаты медперсоналу

Текст: Владимир Кузьмин
Около 14 миллиардов рублей правительство направит в регионы на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу и другим работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Фото: Александр Корольков/РГ Фото: Александр Корольков/РГ
Фото: Александр Корольков/РГ

"Направим более девяти миллиардов рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска", - сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства. Такие надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода медицинских работников.

Еще около пяти миллиардов рублей предусмотрено на выплаты за июль сотрудникам стационаров и службы скорой помощи, которые были установлены по поручению президента.

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