"Рейв" Стивена Содерберга получил русский трейлер и дату премьеры

Отлично, просто отлично (вот и отзывы западных экспертов не дадут наврать): экстремальный мюзикл Beats, в отечественной локализации обозванный "Рейвом", получил русский трейлер и дату премьеры.

Ролик доступен на YouTube и, что называется, "жжёт напалмом". На российских больших экранах вся эта радость - уже 13 августа.

"Путешествие в лето 1994-го, время расцвета подпольных рейвов (напомним, что рейв - это все-таки изначально не музыкальное направление, а развлекательное мероприятие - "Кинократия"), когда музыка, объявленная вне закона, давала освобождение", - вводит в курс дела подпись к видео.

По сюжету ленты два шотландских подростка из маленького городка "отправляются на свою последнюю вечеринку, прежде чем их пути разойдутся навсегда".

"Последняя битва за дружбу и свободу" происходит на фоне зарождения крупнейшего андеграундного молодежного движения, в центре которого - анархия и ритмичный бит. Звуковая дорожка - ну, сами понимаете.

Режиссер и сценарист - Брайан Уэлш ("Черное зеркало"). Исполнительный продюсер - Стивен Содерберг. В ролях: Кристиан Ортега, Лорн Макдональд, Брайан Фергюсон, Лора Фрейзер, Росс Манн, Эми Мэнсон, Рэйчел Джексон.

Премьера ленты состоялась в январе прошлого года на МКФ в Роттердаме. После чего картина отметилась еще на ряде фестивалей.