Нина Ставриди почти 35 лет изготавливает кукол для постановок в театре. Одни ее творения всегда улыбаются, другие сердятся, третьи плачут, но все они заставляют публику переживать, радоваться, а после - аплодировать. Корреспондент "РГ" встретилась с мастером, которая рассказала много интересного о себе и о своей профессии.

Нина Никифоровна, как получилось, что вы занимаетесь таким необычным делом - изготовлением театральных кукол?

Нина Ставриди: Заниматься этим профессионально я, конечно же, не планировала. Во время учебы в Чимкентском художественном училище проходила практику в театрах Украины и Казахстана. Потом по распределению в основном работала в различных драматических театрах. В 1984 году приехала во Фрунзе (ныне Бишкек, - Прим.ред.) и сначала трудилась художником по свету в "драме". О кукольном театре даже не помышляла, но когда впервые пришла в него, то сразу влюбилась.

Почему-то многие думают, что ничего сложного в такой работе нет. Но если человек может на своем лице изобразить переживание, недоумение, удивление, то как эмоции выразить кукле? Именно поэтому художник-кукольник должен сделать так, чтобы актер, который будет работать с куклой, смог передать зрителю через нее чувства, создать на маленькой сцене крупномасштабное действие. Для этого нужно приложить много усилий и фантазии. Я сначала подолгу сидела в мастерских с художниками, наблюдала, как они изготавливают сказочных героев, ну а потом уже стала пробовать сама.

Самая любимая кукла известного мастера Сергея Образцова - Тяпа. Он смастерил ее в 1928 году и никогда с ней не расставался. А у вас есть такая, к которой вы относитесь по-особому?

Нина Ставриди: Нет, наверное. Ведь когда начинаешь работу над новой постановкой, ее персонажами, то в каждого вкладываешь душу. И как тогда сказать, кого ты любишь больше? Причем совершенно неважно, положительный это герой или отрицательный. Стараемся предусмотреть все до мелочей: костюм, обувь, прическу. Конечно, хотелось бы работать над куколками подольше, но бывает, что поджимают сроки выхода спектакля. Приходится поторапливаться. Когда уже куклу берут актеры, то смотрим на нашу работу со стороны. Часто бывает так, что хочется что-то исправить, дополнить или переделать.

С чего начинается работа над персонажами спектакля?

Нина Ставриди: Решение о том, какой должна быть кукла, принимают режиссер-постановщик, сценарист и художник-постановщик. Потом они приходят к нам, мы начинаем работать над образом. Прежде всего, эскизы. Каждый высказывает свое мнение о том, какой должна быть кукла, из каких материалов ее делать, в какой костюм нарядить. Только после утверждения эскизов худсоветом приступаем к изготовлению самой куклы. Есть, например, такие нюансы, что куколка должна уметь переворачиваться, тогда ноги приходится делать отдельно. Может, некоторые и не поверят, но мы часто используем в своей работе строительные материалы. Дальше решаем, как персонаж будет двигаться на сцене. Это очень важный момент, поскольку места на сцене мало, и за ширмой, где работают кукловоды, тоже. Нужно, чтобы они не запутались и, главное - не помешали друг другу.

К каким хитростям вы прибегаете, чтобы зритель увидел не просто куклу, а именно героя истории с особенностями характера?

Нина Ставриди: Персонаж должен сыграть свою роль так, чтобы зритель поверил ему. Поэтому в начале работы, когда кукла еще только существует в пластилиновом слепке, я представляю, какие у нее должны быть глаза - хитрые, добрые, злые. Важно передать эмоции. У нас есть сцена в одном спектакле, где герой кусает яблоко, а оно кислое, и он должен скорчить соответствующую гримасу. Много внимания уделяем цветам при раскрашивании. Они должны быть насыщенными, чтобы персонажа хорошо видели на маленькой сцене. Ну и, конечно же, костюмы - яркие, но не кричащие. Вообще, когда смотришь эскизы, столько идей появляется. Хочется многое попробовать, и порой приходится искать компромисс, который устроит всех в творческой группе.

Я, к примеру, уже в начале работы имею полное представление о постановке. Где какой герой будет находиться на сцене, как сделать его более заметным или наоборот отвести на второй план. Сейчас у нас очень много выездных спектаклей. Они должны быть легкими в прямом смысле, чтобы реквизит умещался в машину, быстро разбирался и собирался. Совсем другое дело - стационарные постановки. Там декорации нужны более объемные.

Что делаете, если кукла не получается?

Нина Ставриди: Редко, конечно, но случается и так. Проблему решаем комплексно. У нас слаженная команда мастеров. Каждый знает свое дело досконально. При этом мы все люди творческие, и предложений, как исправить ситуацию, возникает масса. Много спорим, но всегда находим решение, которое устраивает всех. Бывает так, что мы сделали куклу, а актеру по разным причинам тяжело с ней работать, тогда мы подстраиваемся под него и переделываем персонаж. Ищем золотую середину, чтобы наша работа понравилась режиссеру и актеру. Случается, что отстаиваем свою точку зрения, приводим аргументы за и против.

Несерьезная работа

С какими персонажами работается лучше - с положительными или отрицательными?

Нина Ставриди: С отрицательными - тяжелее. Сложно представить, что должен чувствовать такой персонаж в момент, когда он злится или затевает что-то плохое. Как узнать, что у него на душе, и показать это зрителю? А вот с положительными проще. Доброта в глазах всегда светится, и ее видно. Подсознательно встаешь на сторону добряков, и они лучше получаются.

Не было желания заняться чем-то более серьезным?

Нина Ставриди: Вы считаете, что изготовление кукол - это несерьезное занятие? Уверяю вас, это не менее ответственный труд, чем у педагога или юриста. Только с той разницей, что мы должны работать с оглядкой на зрителей, чтобы они поверили и пришли еще раз. Когда я вижу, как дети и их родители искренне переживают за судьбу героев той или иной сказки, верят в то, что происходит на сцене - для меня это такое удовольствие.