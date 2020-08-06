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06.08.2020 18:41
Рубрика: Экономика

С граждан спросится

Рискованные сделки на бирже разрешат только опытным игрокам
Текст: Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Большинство граждан смогут покупать на бирже наиболее рискованные инструменты, а также проводить сделки с "плечом" (на заемные средства) только после тестирования у брокера. Закон об этом ("о категоризации инвесторов") публикует "РГ".
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Теперь Банк России должен определить круг иностранных акций и требования к рейтингу облигаций, доступных неквалифицированным инвесторам без тестирования. Правила тестирования будут закреплены в базовом стандарте, он готовится НАУФОР и НФА (СРО на финрынке) и Службой по защите прав инвесторов Банка России.

Петербургские псевдоброкеры обманули клиентов на 21 миллион рублей

Как рассказал "РГ" глава НАУФОР Алексей Тимофеев, обсуждаются тесты по семи группам инструментов и сделок: структурным облигациям, маржинальной торговле, сделкам РЕПО, производным финансовым инструментам, закрытым ПИФам, облигациям без рейтингов, а также по иным инструментам, требующим тестирования, но не вошедшим в первые шесть групп (в этом тесте вопросы посвящены низколиквидным бумагам). Вероятно, появится восьмая группа - иностранные ценные бумаги. Предполагается, что каждый тест будет состоять из семи базовых вопросов (но брокеры вправе добавить к ним свои), в которых первые три посвящены опыту работы на финрынке и с конкретным инструментом, а еще четыре - специфике инструмента или сделки. Стандарты определят, какая комбинация ответов позволит считать тест сданным. "Вопросы будут публичны, каждый сможет подготовиться, уверен, что многие брокеры будут помогать клиентам подготовиться к сдаче теста, - говорит Тимофеев. - Это наилучший способ донести до клиента риски, с которыми для него сопряжены те или иные инструменты, и убедиться в понимании их специфики".

Те, кто не прошел тест, все равно смогут совершить сделку, но только на сумму до 100 тыс. руб. (или на сумму одного лота, если он стоит дороже).

Те, у кого мало опыта, все равно смогут совершить сделку, но только в пределах ста тысяч рублей

Новый закон не ограничивает граждан в покупке российских акций, включенных в котировальные списки, ОФЗ, облигаций российских компаний с хорошим кредитным рейтингом, биржевых, открытых и интервальных ПИФов, а также иностранных ценных бумаг, включенных в индексы, перечень которых утвердит Банк России. Ключевые изменения вступят в силу только в апреле 2022 года.

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