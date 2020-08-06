Родители рассказали, как семья и школа должны воспитывать детей

В сентябре вступит в силу закон о воспитании обучающихся. У школ, колледжей и вузов будет год (до 1 сентября 2021 г.) на то, чтобы включить рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной работы в свои образовательные планы. О том, что это значит для родителей, рассказала директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко:

- Воспитание - зона ответственности не только семьи, но и школы, ведь ребенок проводит в ней большую часть дня. Новый закон расставляет акценты и усиливает его роль в образовании. Родители эту инициативу очень поддерживают. Но нужно понимать, как именно школа будет воспитывать: насколько это современно, интересно и понятно детям. Главное - чтобы воспитание не превратилось в формальный процесс написания учебных планов и отчетов. Еще один важный момент - школа и родители должны работать вместе, договориться, какие ценности они будут транслировать. Скоро начнутся родительские собрания - неплохо было бы на них обсудить, как мы будем воспитывать гражданскую идентичность, патриотизм. И еще момент. Весь прошлый месяц Национальная родительская ассоциация проводила экспертные встречи - мы разложили "по полочкам"- с подробными практическими советами - лучшие примеры семейного и школьного воспитания. Ведущие учителя провели нам мастер-класс, как интересно и неформально можно реализовать этот закон. Запись этих встреч доступна на Youtube-канале Национальной родительской ассоциации "Семейный траблшутинг с Марианной Шевченко".