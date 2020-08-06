Роскачество проверило безопасность молочных сосисок

Основной вывод экспертов - качество мясных полуфабрикатов нестабильно. Наличие крахмала и каррагинана, а также недостоверная маркировка - таковы главные претензии специалистов. "В повторном исследовании мы не встретили нарушений по количеству антибиотиков, однако следовые количества лекарственных препаратов, допустимые ТР ТС, зафиксированы были", - отмечают в Роскачестве. В этот раз не был обнаружен золотистый стафилококк и клостридии.

Высокие баллы набрали две марки молочных сосисок. Другой марке не хватило баллов из-за плохой проваренности. Более того, в составе была обнаружена курица. Однако классический рецепт "молочных" сосисок (по ГОСТу) подразумевает использование в составе двух видов мяса - свинины и говядины.

В продукции еще одной торговой марки были обнаружены следы антибиотиков, что не допустимо по нормам техрегламента Таможенного союза (ТР ТС).

Повторно не прошли проверку две марки молочных сосисок - они не рекомендованы к покупке. В составе одного из товаров был обнаружен соевый изолят, в составе другого - каррагинан.