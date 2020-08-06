Россия призвала США к переговорам в военно-биологической сфере

Москва призывает Вашингтон обсудить в двустороннем формате американскую военно-биологическую деятельность, которая ведется по периметру российских границ. Об этом заявил на брифинге 6 августа замдиктора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

По его словам, Россия "призывает американскую сторону сесть за стол переговоров и в двустороннем формате обсудить все накопившиеся у нас вопросы в связи с военно-биологической деятельностью США".

Как подчеркнул дипломат, "в интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм статьи пятой Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), в соответствии с которой государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений".