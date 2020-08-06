За шесть лет эмбарго Россия научилась производить качественные продукты, полностью обеспечила себя основным продовольствием, сократила импорт продуктов на треть и увеличила экспорт своей продукции АПК в полтора раза. В ближайшие годы государству придется подтянуть те направления, по которым у нас сохраняется зависимость от зарубежных поставок.

"Очень важно, что на полках магазинов по этим и целому ряду других позиций импортное продовольствие сменила высококачественная отечественная продукция. В целом уверенное развитие АПК, самообеспеченность по многим показателям позволили нашей отрасли сменить парадигму развития с импортозамещающей модели на сегодняшнюю экспортно ориентированную", - подчеркнул министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на совещании в минсельхозе.

С 2013 года Россия смогла снизить импорт по свинине - почти в 10 раз, по мясу крупного рогатого скота - в 2,5 раза, птицы - практически в два раза, овощам и молочной продукции - на треть. Сейчас российскому АПК нужно будет сосредоточиться на других направлениях. Так, по молочным продуктам в Доктрине продовольственной безопасности определен минимальный порог самообеспечения 90%, и, по прогнозу минсельхоза, к концу 2020 года этот показатель достигнет 84,8%. А достичь 90% при текущих темпах производства молока удастся к 2027 году.

Минсельхоз прорабатывает дополнительные меры господдержки отрасли.

В частности, рассматривается возможность предоставления господдержки в рамках единой субсидии не только производителям сырого молока, но и переработчикам.

Другое направление - производство сои. Сейчас стране необходимо 5,5 млн тонн соевых бобов (для производства кормов и масла). Но потребление будет расти. Причина - открытие новых животноводческих предприятий. В прошлом году в России было собрано 4,34 млн тонн сои. Чтобы полностью заместить импортную сою, в стране должно выращиваться 7,3 млн тонн соевых бобов. Помимо этого, нужно позаботиться о ее переработке. По оценке минсельхоза, только в результате реализации имеющихся инвестпроектов удастся прибавить мощностей на 3,5 млн тонн. Но чтобы достичь самообеспеченности, стране в общей сложности нужно перерабатывать 6 млн тонн сои. Эта задача должна быть решена к 2024 году.

По молочным продуктам, сое, инкубационному яйцу, семенам, овощам и фруктам зависимость от импорта пока сохраняется

Третье направление - инкубационное яйцо. По оценке минсельхоза, сейчас доля импортного инкубационного яйца составляет 15%. Чтобы закрыть этот объем за счет внутреннего производства, минсельхоз применяет меры таможенного регулирования (установление пошлины), а также рассматривает варианты дополнительной господдержки для российских инвесторов: например, возмещение капитальных затрат на строительство репродукторов.

Кроме того, в прошлом году в страну было ввезено импортных семян на 700 млн долларов. Пока доля отечественных семян на российском рынке составляет 62,7%, тогда как Доктрина продовольственной безопасности обязывает довести эту долю до 75%. Плодов и ягод в прошлом году было импортировано в Россию 1,5 млн тонн - тех, которые могут выращиваться в России (в основном яблоки). Овощей в 2019 году было ввезено 2,5 млн тонн по прошлому году.

Компетентно

Село стало драйвером нашей экономики

Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства:

- Шесть лет назад наша страна ввела ограничения на поставки сельхозпродукции и продовольствия из ряда иностранных государств. Сегодня можно с уверенностью констатировать, что это решение оказало существенное положительное влияние на отрасль, придало новый импульс развитию целого ряда направлений агропромышленного комплекса. Благодаря работе наших аграриев и эффективной государственной политике за прошедшие шесть лет объем производства продукции АПК увеличился на 22,4%, а отрасль стала одним из драйверов российской экономики в целом и создала стимулы для комплексного развития сельских территорий.

Нам удалось во многом изменить восприятие сельского хозяйства как нерентабельной и рискованной отрасли и сформировать в деловой среде понимание, что это современный, высокотехнологичный и прибыльный бизнес. По итогам прошлого года рентабельность сельхозорганизаций достигла 13,3%, что почти в два раза выше показателя 2013 года. Сегодня мы отмечаем стабильный приток российского и иностранного капитала даже со стороны инвесторов, которые раньше не имели никакого отношения к АПК. Отрасль стала одним из крупнейших потребителей новых технологий и передовых научных разработок. Все больше людей видят в сельском хозяйстве возможности и перспективы как для себя, так и для своего бизнеса.

Важнейшим результатом последних лет является создание в аграрном секторе десятков тысяч рабочих мест. Открытие и интенсивное развитие агропредприятий по всей стране позволило значительно улучшить ситуацию с занятостью на селе. Более того, сегодня, когда Россия, как и весь мир, сталкивается с различными последствиями пандемии коронавируса, АПК выступает донором рабочих мест для других секторов экономики и готов принимать специалистов из самых разных, в том числе высокотехнологичных областей.

За прошедшие шесть лет Россия смогла не только укрепить собственную продовольственную безопасность, которая является для нас безусловным приоритетом, но и стать одним из ключевых игроков на глобальном рынке. Напомню, что до введения эмбарго мы ввозили в страну в два с половиной раза больше продукции АПК, чем экспортировали сами. В настоящее время ситуация изменилась кардинальным образом - эти показатели уже вплотную приблизились друг к другу. Так, удалось сократить импорт свинины почти в десять раз. Закупки мяса КРС снизились более чем на 1,5 миллиарда долларов, иностранных сыров и творога - на 1 миллиард долларов. Учитывая существенный рост экспортного потенциала АПК в последние годы, есть все основания полагать, что в среднесрочной перспективе значения экспорта и импорта в нашей стране достигнут баланса.

Кроме того, эмбарго дало возможности для роста в тех сегментах производства, в которых мы ранее не имели больших перспектив. Например, активное развитие получило сыроделие, значительных успехов достигло тепличное овощеводство, сформирована основа для роста производства органической продукции, потребление которой сейчас является мировым трендом. Уверен, что мы сможем не только достичь импортозамещения по этим и ряду других направлений, но и успешно конкурировать на глобальном рынке, увеличивая наши экспортные доходы.