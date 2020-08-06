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06.08.2020 23:59
Рубрика: Власть

Россотрудничество направило в Бейрут детских врачей

Текст: Константин Волков

Россотрудничество при поддержке МЧС РФ и "Русской гуманитарной миссии" направило в пострадавший от взрыва Бейрут специалистов из НИИ неотложной детской хирургии и травматологии (НДХиТ), сообщает МИД РФ.

В Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России

В числе специалистов - директор НИИ НДХиТ, хирург высшей квалификационной категории, заслуженный врач России Валерий Митиш; нейрохирург высшей категории Олимджан Исхаков; руководитель отделения анестезиологии-реанимации, профессор Валерий Амчеславский; травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Сергей Никишов.

Ранее Российский центр науки и культуры в Бейруте объявило сбор перевязочных материалов и лекарств для пострадавших. Кроме того, Россотрудничество организует возможность желающим сдать кровь для пострадавших.

Также 6 августа российские спасатели МЧС развернули аэромобильный госпиталь, который тут же приступил к работе. Как отметил министр здравоохранения Ливана Хамед Хасан, "скорость включения российских спасателей в ситуацию и развертывания полевого госпиталя впечатляет, у них даже есть лаборатория, которая помогает диагностировать коронавирус".

Фото: STR / AFP
16 сотрудников бейрутского порта задержаны по делу о взрыве

Напомним, в результате взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута 4 августа погибло более ста человек, пострадали порядка пяти тысяч.

Как заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, в ближайшие дни может быть проведена международная конференция по финансированию помощи Ливану с целью мобилизовать финансовые ресурсы.

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