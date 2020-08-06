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06.08.2020 19:16

Росстат: Сезонные овощи тянули цены на продукты в июле вниз

Текст: Татьяна Карабут
В июле 2020 года по сравнению с месяцем раньше индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 99,9%, то есть почти остался на прежнем уровне. За семь месяцев цены на основные продукты питания выросли на 4,3%, а в сравнении с июлем прошлого рост составил 4,2%, следует из данных Росстата.
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Однако по отдельным продуктам питания в июле наблюдались заметные колебания цен. Основное влияние оказало снижение цен на плодоовощную продукцию. При этом подешевели не только сезонные отечественные овощи и фрукты, но и импортная продукция. Так, лук репчатый подешевел на 16,8%, помидоры - на 15,3%, огурцы - на 13,4%, картофель - на 8,4%, лимоны - на 7,8%, бананы - на 7,2%, чеснок - на 6,6%, свекла - на 3,7%, капуста белокочанная - на 3,5%, виноград - на 3,4%. Правда, выросли цены на морковь - на 10,5%, апельсины - на 9,0%, яблоки - на 7,4%, груши - на 1,3%.

Также немного снизились в цене пшено и кальмары мороженые (на 1,2%), рыба мороженая разделанная, кроме лососевых пород (на 0,7%). Небольшое снижение (на 0,3%-0,5%) демонстрировали цены на мясо индейки, печень говяжью, молоко, водку, консервы фруктово-ягодные для детского питания.

Вместе с тем, заметно выросли цены на сахар-песок - на 2,2%. Свинина в июне подорожала на 1,6%, горох и фасоль - на 1,2%, сухие супы в пакетах - на 1,1%, рыба живая и охлажденная, консервы томатные - на 1,0%, консервы рыбные в масле, мука пшеничная, чай и какао - на 0,9%, соль поваренная, овсяные хлопья "Геркулес" - на 0,8%, консервы рыбные в томатном соусе, крупа манная, майонез, конфеты шоколадные - на 0,7%.

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