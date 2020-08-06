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06.08.2020 16:24
Рубрика: Экономика

Ростуризм: Пандемия стимулировала рост интереса к медицинскому туризму

Текст: Евгений Гайва
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Пандемия коронавируса стимулировала рост интереса к медицинскому туризму в России, заявила начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова.
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"Пандемия повлияла достаточно сильно на фокус наших граждан на путешествия по стране. Но при этом, с другой стороны, пандемия показала, насколько важно здоровье граждан, насколько важно отпуска и свободное время посвящать своему здоровью, и важность лечебно-оздоровительного туризма вышла на другую ступень по отношению к другим типам поездок", - сказала в ходе онлайн-конференции в ТАСС Лысенкова.

Он подчеркнула, что эта тенденция особенно значима для тех, кто столкнулся с пандемией, хочет превентивными мерами поддержать свое здоровье, и тех, кто переболел и вынужден заниматься реабилитацией и восстановлением. Возможности для этого дает санаторно-курортный комплекс России, заметила Лысенкова.

При этом, по ее словам, наблюдается рост интереса к медицинскому туризму также на фоне общей тенденции к увеличению значимости фокуса на здоровый образ жизни и активного образа жизни.

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Елена Лысенкова отметила, что Ростуризм прорабатывает решения строительства новых санаторно-курортных предприятий и модернизации существующих. Для этих целей проработаны законодательные инициативы по выводу на рынок льготного финансирование инвесторов, которые заинтересованы в восстановлении существующего фонда или строительстве нового. "Уже со следующего года будет возможно получения льготного кредитования для строительства таких объектов", - сказала она.

Экономика Туризм Правительство Минэкономразвития Ростуризм Развитие туризма в России

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