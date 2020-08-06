В этом году свой профессиональный праздник многие военные летчики встретили не за праздничным столом, а в воздухе - доставляли лекарства, медицинскую технику и специалистов туда, где люди нуждались в них больше всего. Поздравление от главнокомандующего они услышали по рации, находясь в небе.

Силы воздушной обороны (СВО) Киргизии - подразделение молодое. В 2020 году ему исполнилось 14 лет, но оно единственное в системе Генерального штаба Вооруженных сил страны, которое находится в постоянной боевой готовности.

- Военные летчики эвакуируют тяжелобольных и раненых из труднодоступных районов, перевозят войска и грузы, помогают проведению воздушной разведки, разведывательно-поисковых операций, аварийно-спасательных работ, принимают участие в ликвидации последствий стихийных бедствий, - рассказал командующий СВО ВС КР Кылычбек Айдаралиев. - Как правило, вылеты по линии МЧС выполняются на вертолетах МИ-8 МТВ высококвалифицированными летчиками, имеющими практический опыт посадки на различных высокогорных площадках. Ведь спасательные операции, а таких бывает до 30 в год, обычно проходят в сложных погодных условиях, их проведение сопряжено с риском и требует от летчиков профессиональной подготовки.

В 2015 году в Баткенской области КР провели сразу две успешные операции по вызволению из ледового плена российских скалолазов. В августе группа альпинистов из трех человек была вынуждена прекратить восхождение на ледник Гатжир. Двое получили серьезные травмы. Они успели сообщить по рации о случившемся. В воздух по тревоге подняли вертолет. Спортсменов эвакуировали с подножия ледника в ущелье Ак-Сай, высота которого превышает 4000 метров над уровнем моря. Буквально через две недели экипажу боевой машины пришлось вывозить тела четырех погибших альпинистов - трех россиян и одного поляка.

Тогда же из киргизского ущелья Ала-Арча с высоты 3600 метров успешно эвакуировали альпиниста из РФ, который получил серьезные травмы в результате падения с обрыва во время восхождения на гребень ледника Теке-Тор. Несмотря на всю серьезность ситуации, он успел подать сигнал бедствия в базовый лагерь. Об этом сообщили в Генеральный штаб Вооруженных сил Киргизии. Сразу после получения информации экипаж вертолета МИ-8, на борту которого находились медики и спасатели, направился в указанную зону.

В 2017 году военнослужащие Сил воздушной обороны ВС КР спасли альпиниста из Германии, который попал под лавину в районе пика Ленина в Ошской области.

Летчики СВО ВС Киргизии на постоянной основе принимают участие в международных учениях, таких, как "Боевое содружество" на полигонах "Ашулук" в Российской Федерации и "Сары-Шаган" в Казахстане.

Справка "РГ"



Силы воздушной обороны ВС КР располагают четырьмя учебно-боевыми самолетами L-39 "Альбатрос", транспортными АН-2 и АН-26, двумя транспортно-боевыми Ми-24, восемью многоцелевыми

Ми-8, системами ПВО С-125 "Печора" и С-75 "Двина".