Следствие: Сафронов передавал секретные сведения с домашнего компьютера

В четверг стало известно, каким образом, по версии следствия, обвиняемый в государственной измене советник гендиректора Роскосмоса, а в недавнем прошлом журналист Иван Сафронов передавал секретные сведения за рубеж. Информацию об этом информационным агентствам предоставил адвокат подследственного Иван Павлов.

"В обвинении Ивана Сафронова указано, что он, осуществив собирание секретных сведений, передал их представителю чешской разведки с помощью ПЭВМ, расположенной по месту его жительства в Москве", - цитирует защитника "Интерфакс".

Кроме того, в обвинении отмечается, что для передачи секретной информации Сафронов использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей - фрагменты из англоязычной версии книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина".

Напомним, советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ при выходе из своего дома 7 июля. Он не успел сесть в служебный автомобиль, который должен был отвезти его в Роскосмос. В госкорпорации бывший корреспондент газет "Ведомости" и "Коммерсант" проработал меньше двух месяцев. В перечисленных изданиях он специализировался на темах военно-технического сотрудничества, писал Сафронов в газетах, которых работал, и про Роскосмос.

По версии следствия ФСБ, в 2012 году журналист был завербован спецслужбой одной из стран НАТО. Позднее он стал передавать им секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем переданных секретных сведений следствие считает Соединенные Штаты.

Адвокаты Сафронова уточняли, что в качестве "страны НАТО" в деле фигурирует Чехия. В ФСБ эту информацию не подтверждают, но и не раскрывают никаких подробностей совершенного Сафроновым преступления.

Сам Сафронов отрицает, что причастен к госизмене, и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью.