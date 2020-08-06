Следствие: Сафронов передавал секретные сведения с домашнего компьютера

"В обвинении Ивана Сафронова указано, что он, осуществив собирание секретных сведений, передал их представителю чешской разведки с помощью ПЭВМ, расположенной по месту его жительства в Москве", - цитирует защитника "Интерфакс".
Кроме того, в обвинении отмечается, что для передачи секретной информации Сафронов использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей - фрагменты из англоязычной версии книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина".
Напомним, советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ при выходе из своего дома 7 июля. Он не успел сесть в служебный автомобиль, который должен был отвезти его в Роскосмос. В госкорпорации бывший корреспондент газет "Ведомости" и "Коммерсант" проработал меньше двух месяцев. В перечисленных изданиях он специализировался на темах военно-технического сотрудничества, писал Сафронов в газетах, которых работал, и про Роскосмос.
По версии следствия ФСБ, в 2012 году журналист был завербован спецслужбой одной из стран НАТО. Позднее он стал передавать им секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем переданных секретных сведений следствие считает Соединенные Штаты.
Адвокаты Сафронова уточняли, что в качестве "страны НАТО" в деле фигурирует Чехия. В ФСБ эту информацию не подтверждают, но и не раскрывают никаких подробностей совершенного Сафроновым преступления.
Сам Сафронов отрицает, что причастен к госизмене, и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью.