Следствие: Сафронов передавал секретные сведения с домашнего компьютера

Новости

В России утвердили ГОСТ для зимников и ледовых переправ 12:49
Продажи новых автомобилей в России выросли на 6,8% 12:35
Глава Минспорта РФ Матыцин выразил готовность встретиться с Плющенко 12:35
На северо-востоке Москвы снесут торговый центр 12:27
Роберт Дауни займется детективным сериалом для Apple TV+ 12:23
Правительство Таиланда может ввести новые правила въезда иностранцев 12:14
Более половины россиян поддержали идею многодневных выборов 12:12
Сиквел "Капитана Марвел" снимет постановщица ремейка "Кэндимена" 12:06
Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире 12:03
Петербуржца отдали под суд за мобильник на ЕГЭ 11:43
На третьем пусковом комплексе ЦКАД идут финишные работы 11:40
Том Хэнкс станет "папой Карло" у Роберта Земекиса 11:34
БЕЛАЗ поставит новые тяжеловесы на медные рудники России 11:32
В Минтрансе назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург 11:26
В Росреестре рассказали, как отличить портал ведомства от сайта-двойника 11:16
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии 11:11
Какие бренды чаще используют для фишинговых атак 11:06
Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео 11:04
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир 11:01
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" 10:51
В Тюмени впервые заменили часть пораженной раком кости в ноге на протез 10:37
Подлодка "Вепрь" вернулась в состав российского флота после ремонта 10:19
Как помочь смартфону пережить жару 10:04
Исследование: Почти треть россиян мечтают завершить карьеру до 55 лет 10:03
На ВДНХ поставят скамейки с Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 12:34
Рубрика: Происшествия

Следствие: Сафронов передавал секретные сведения с домашнего компьютера

Текст: Иван Петров
В четверг стало известно, каким образом, по версии следствия, обвиняемый в государственной измене советник гендиректора Роскосмоса, а в недавнем прошлом журналист Иван Сафронов передавал секретные сведения за рубеж. Информацию об этом информационным агентствам предоставил адвокат подследственного Иван Павлов.
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

"В обвинении Ивана Сафронова указано, что он, осуществив собирание секретных сведений, передал их представителю чешской разведки с помощью ПЭВМ, расположенной по месту его жительства в Москве", - цитирует защитника "Интерфакс".

Мосгорсуд признал законным арест Сафронова

Кроме того, в обвинении отмечается, что для передачи секретной информации Сафронов использовал инструменты шифрования программы VeraCrypt, а в качестве паролей - фрагменты из англоязычной версии книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина".

Напомним, советник гендиректора Роскосмоса Иван Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ при выходе из своего дома 7 июля. Он не успел сесть в служебный автомобиль, который должен был отвезти его в Роскосмос. В госкорпорации бывший корреспондент газет "Ведомости" и "Коммерсант" проработал меньше двух месяцев. В перечисленных изданиях он специализировался на темах военно-технического сотрудничества, писал Сафронов в газетах, которых работал, и про Роскосмос.

По версии следствия ФСБ, в 2012 году журналист был завербован спецслужбой одной из стран НАТО. Позднее он стал передавать им секретную информацию, связанную с поставками вооружений и действиями Вооруженных сил РФ Африке и на Ближнем Востоке. Конечным получателем переданных секретных сведений следствие считает Соединенные Штаты.

ФСБ: Обвинения Ивану Сафронову не связаны с его работой в СМИ

Адвокаты Сафронова уточняли, что в качестве "страны НАТО" в деле фигурирует Чехия. В ФСБ эту информацию не подтверждают, но и не раскрывают никаких подробностей совершенного Сафроновым преступления.

Сам Сафронов отрицает, что причастен к госизмене, и считает, что дело связано с его журналистской деятельностью.

Происшествия Правосудие Следствие Правительство ФСБ

Главное сегодня

В ГД внесены поправки о выплатах безработным, ухаживающим за инвалидами
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Следствие: Сафронов передавал секретные сведения с домашнего компьютера
Минздрав Турции опроверг вспышку коронавируса на курортах
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Как решать проблемы с соседями и не испортить себе жизнь
Тайные осведомители ФСИН получили право на пенсию