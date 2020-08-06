Смягчен запрет на рекламу алкоголя из стран ЕАЭС

Россияне в скором времени будут знать не только армянский коньяк или белорусский сбитень. Производители вина и шампанского из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) получат возможность размещать рекламу своей продукции в российских печатных изданиях, теле- и радиопрограммах. Закон об этом публикует "Российская газета".

До сих пор по закону о рекламе такое право было только у российских производителей вина и шампанского, изготавливающих свою продукцию из отечественного винограда. Тогда как по правилам ЕАЭС каждое входящее в него государство обязано предоставлять услугам, поставщикам и получателям услуг другого члена ЕАЭС режим не менее благоприятный, чем тот, который создан при таких же обстоятельствах своим собственным услугам, поставщикам и получателям услуг.

Поправки в закон снимают это ограничение. Таким образом, российское законодательство будет приведено в соответствие с нормами ЕАЭС. И в скором времени в российских СМИ может появиться реклама вин и шампанского из Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Кроме того, закон поможет "развитию устойчивой инфраструктуры в экономическом пространстве" стран ЕАЭС, рассчитывают авторы документа.

Работа над законопроектом длилась несколько лет. Ко второму чтению было внесено несколько поправок. Главная из них заключается в том, что производители вин и шампанского из стран ЕАЭС должны будут подтвердить, что виноград, из которого сделана их продукция, выращен на территории этих стран.