Состоялась презентация форума "Сильные идеи для нового времени"

Первые лица региональных органов власти приняли участие в презентации форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с Фондом Росконгресс.

На крауд-платформе idea.asi.ru проходит сбор идей для развития экономики, социальной и технологической сфер страны. В сборе принимают участие жители, коммерческие компании, предприниматели, НКО со всей России. На сегодняшний день на платформе собрано уже более двух тысяч идей, в проекте зарегистрировались свыше 12 тыс. человек.

В частности, Волгоградская, Оренбургская, Рязанская области и Урал лидируют по количеству идей для развития внутреннего туризма и индустрии впечатлений, жители Санкт-Петербурга предложили ряд проектов городского развития, а авторы из Челябинской области спроектировали федеральную систему бережливого производства.

Продолжением сбора идей по устойчивому развитию страны стал совместный спецпроект АСИ и Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" для лидеров региональной власти, также реализуемый в рамках форума. Проект предполагает сбор актуальных вызовов и формулирование практических задач, необходимых для решения в регионах, а в ответ будут подобраны соответствующие решения и практики.

Речь идет в первую очередь о поиске решений наиболее острых и актуальных проблем, стоящих перед регионами. Например, отсутствие объективной оценки профиля бедности в регионе не позволяет своевременно помочь всем нуждающимся. Для решения этой проблемы в Республике Саха, Липецкой и Ростовской областях внедрили систему, позволяющую на основе анализа больших данных построить цифровой профиль бедности региона и повысить адресность социальной поддержки граждан.

Первый для России проект подобного масштаба объединит руководителей региональных органов власти всей страны, предоставит им инструменты для развития системы управления и расширит межрегиональное сотрудничество в части обмена лучшими практиками и решениями. Каждый из региональных руководителей определит наиболее актуальные проблемы, ограничивающие развитие своей территории в области здравоохранения, образования, предпринимательства и экспорта, инноваций и технологий, экологии, сельского хозяйства, городской среды или культуры, и представит свое видение на платформе.

На втором этапе региональные лидеры совместно с экспертным сообществом проведут отбор перспективных идей, апробированных практик и решений, отвечающих новым вызовам и способных устранить барьеры в развитии территорий, обеспечат перезагрузку местных институтов управления.

Авторы топ-100 наиболее перспективных идей, набравших больше всего голосов в рамках общероссийского отбора, презентуют их руководству страны на форуме "Сильные идеи для нового времени" в Сочи. Лучшие практики будут тиражированы в соответствии с запросами региональных управленческих команд.