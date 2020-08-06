Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая чемпионом Европы 2007 и бронзовым призером Олимпиады 2012 Андреем Кириленко, провела жеребьевку группового этапа XVIII розыгрыша Кубка страны среди женских команд предстоящего сезона 2020/21. В турнире примут участие 23 команды из Премьер-лиги (высший дивизион чемпионата страны), Суперлиги 1 и 2.

Вот результаты жеребьевки по группам предварительного этапа: "А" - МБА (Москва), "Спартак" (Ногинск), "Спартак" СПб, "УГМК-Юниор" (Екатеринбург), "Пересвет" (Ростовская обл.), "ЧГУ-Атланта" (Чебоксары); "Б" - "Динамо" (Курск), "Динамо" (Новосибирск), "Казаночка", "Вологда-Чеваката", "Юность" (Пенза), "Енисей"-2 (Красноярск); "В" - "Надежда" (Оренбург), "Ростов-Дон-ЮФУ", "Ника" (Сыктывкар), "Ставропольчанка-СКФУ", "Энергия" (Иваново), "Парма-КОР" (Пермь); "Г" - "Спарта энд К" (Видное), "Динамо" М, "Нефтяник" (Омск), "Черные Медведи - Политех" СПб, "Самара".

Действующий чемпион России УГМК (Екатеринбург) и занявший в Премьер-лиге пятое место красноярский "Енисей" по решению руководства клубов не примут участия в турнире, но они делегирует в розыгрыш своих резервисток. Напомним, что в Кубке страны по дальновидному решению РФБ для стимулирования доморощенных баскетболистов командам-участницам запрещено использование в своих боевых составах зарубежных исполнительниц, на площадку имеют право выходить только спортсменки с российским паспортом.