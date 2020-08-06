Новости

Вирусолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса в России 00:50
Второй штат в США бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом 00:30
Захарова пошутила о награде за данные о тех, кто вмешивался в выборы в США 00:26
В Сирии незаконная военная база США подверглась обстрелу 00:14
В Москве скончались 13 пациентов с коронавирусом 05.08.2020
Помпео: США будут удалять "не заслуживающие доверия" телефонные приложения 05.08.2020
Помпео отправится с визитом в Восточную Европу 05.08.2020
В Бейрут прибыли самолеты МЧС для помощи пострадавшим 05.08.2020
Собянин: Ограничения из-за COVID-19 могут действовать еще несколько месяцев 05.08.2020
Клубу засчитали поражение в Кубке России из-за отсутствия тестов на COVID 05.08.2020
Под Владимиром солдат застрелил сослуживца 05.08.2020
Видео: На рынке в ОАЭ вспыхнул крупный пожар 05.08.2020
В Минприроды сообщили, куда направят сэкономленные на контрактах средства 05.08.2020
Персонажам "Гарри Поттера" выдали огнестрельное оружие 05.08.2020
Юрий Лоза укорил подозреваемого в смертельном ДТП Михаила Ефремова 05.08.2020
В Святой Софии умер муэдзин 05.08.2020
ЦСКА объявил о подписании контракта с Гайчем 05.08.2020
В Бейрут вылетел третий самолет МЧС России 05.08.2020
Росстат: Инфляция в России с 28 июля по 3 августа составила 0% 05.08.2020
Samsung представила Galaxy Z Fold 2 05.08.2020
"Роскосмос" показал на снимках со спутника масштаб взрыва в Бейруте 05.08.2020
Армения может ограничить вещание российских телеканалов 05.08.2020
Фарфан покинул "Локомотив" 05.08.2020
Недисциплинированность привела к повторной вспышке COVID-19 на Кубе 05.08.2020
Число погибших при взрыве в Бейруте возросло до 113 человек 05.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 00:05
Рубрика: Спорт

Разбились по корзинам

Состоялась жеребьевка женского Кубка страны
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск № 173(8227)
Российская федерация баскетбола (РФБ), возглавляемая чемпионом Европы 2007 и бронзовым призером Олимпиады 2012 Андреем Кириленко, провела жеребьевку группового этапа XVIII розыгрыша Кубка страны среди женских команд предстоящего сезона 2020/21. В турнире примут участие 23 команды из Премьер-лиги (высший дивизион чемпионата страны), Суперлиги 1 и 2.

Вот результаты жеребьевки по группам предварительного этапа: "А" - МБА (Москва), "Спартак" (Ногинск), "Спартак" СПб, "УГМК-Юниор" (Екатеринбург), "Пересвет" (Ростовская обл.), "ЧГУ-Атланта" (Чебоксары); "Б" - "Динамо" (Курск), "Динамо" (Новосибирск), "Казаночка", "Вологда-Чеваката", "Юность" (Пенза), "Енисей"-2 (Красноярск); "В" - "Надежда" (Оренбург), "Ростов-Дон-ЮФУ", "Ника" (Сыктывкар), "Ставропольчанка-СКФУ", "Энергия" (Иваново), "Парма-КОР" (Пермь); "Г" - "Спарта энд К" (Видное), "Динамо" М, "Нефтяник" (Омск), "Черные Медведи - Политех" СПб, "Самара".

Фото: Михаил Синицын/ РГ
ЦСКА, "Химки" и "Зенит" узнали своих соперников в новом сезоне Евролиги

Действующий чемпион России УГМК (Екатеринбург) и занявший в Премьер-лиге пятое место красноярский "Енисей" по решению руководства клубов не примут участия в турнире, но они делегирует в розыгрыш своих резервисток. Напомним, что в Кубке страны по дальновидному решению РФБ для стимулирования доморощенных баскетболистов командам-участницам запрещено использование в своих боевых составах зарубежных исполнительниц, на площадку имеют право выходить только спортсменки с российским паспортом.

Спорт Баскетбол

Главное сегодня

Минфин предложил Нидерландам повысить налог на доходы из РФ до 15%
Медведев призвал митингующих в Хабаровске помнить об опасности коронавируса
Швейцария отменила обязательный карантин для прибывающих из России
В Госдуме оценили идею привязать штрафы к доходам автовладельцев
Препарат для лечения COVID-19 зарегистрирован Роспатентом
Кокорин: Хочу вернуть тот "Спартак", который все любят
Вслед за Трусовой к Евгению Плющенко ушла Алена Косторная