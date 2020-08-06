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06.08.2020 23:11
Рубрика: В мире

Сотрудники бейрутского порта арестованы по делу о взрыве

В рамках расследования обстоятельств и причин взрыва в Бейруте полиция задержала 16 сотрудников городского порта, передает РИА Новости.

Фото: REUTERS
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"Военная прокуратура завершает начальный этап расследования рокового взрыва, произошедшего в ангаре 12 в порту Бейрута, заявил представитель военного суда, исполняющий обязанности судьи Фади Акики. - Были допрошены более 18 человек из совета администрации порта и таможенного управления, тех, кто проводил ремонт в ангаре и хранил там взрывчатое вещество. Число задержанных до настоящего времени в рамках расследования составило 16 человек".

Напомним, что взрыв в порту ливанской столицы прогремел во вторник вечером. Погибли по меньшей мере 137 человек и порядка 5 тысяч получили ранения.

Причиной, по предварительным данным, стало небрежное хранение почти 3 тысяч тонн аммиачной селитры.

В мире Ближний Восток Ливан Взрыв в порту Бейрута

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