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6 августа 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 173(8227)

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 273-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"

Дата подписания 31 июля 2020 г.
Опубликован 6 августа 2020 г.

Документ является поправкой к

Федеральный закон "О физической культуре и спорте в РФ"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2009, N 29, ст. 3612; 2010, N 19, ст. 2290; 2011, N 9, ст. 1207; N 17, ст. 2317; N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2012, N 53, ст. 7582; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4025; 2014, N 26, ст. 3376; 2015, N 27, ст. 3993, 3995; N 41, ст. 5628; 2016, N 23, ст. 3277; N 48, ст. 6736; 2017, N 50, ст. 7544; 2018, N 7, ст. 975; N 17, ст. 2428; N 24, ст. 3414; 2019, N 27, ст. 3537; N 31, ст. 4462) следующие изменения:

1) в статье 2:

а) дополнить пунктом 35 следующего содержания:

"35) корпоративный спорт - часть массового спорта, направленная на физическую подготовку, физическое развитие работников организаций, объединенных отраслевой принадлежностью или принадлежностью к профессии, государственных корпораций, органов государственной власти и органов местного самоуправления, членов их семей и на организацию и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди указанных работников, членов их семей, в том числе реализуемая при содействии физкультурно-спортивных обществ;";

б) дополнить пунктом 311 следующего содержания:

"311) школьная спортивная лига - созданная на основе членства некоммерческая организация, учредителями которой являются в том числе школьные спортивные клубы и целями которой являются вовлечение обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развитие и популяризация школьного спорта, организация и проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди обучающихся. Членами школьной спортивной лиги могут быть физические лица, юридические лица, осуществляющие деятельность в области школьного спорта;";

2) пункт 1 статьи 5 после слов "студенческие спортивные лиги," дополнить словами "школьные спортивные лиги,";

3) в пункте 41 части 2 статьи 8 слова "студентов (в том числе среди" заменить словами "обучающихся (в том числе в рамках школьных спортивных лиг и";

4) статью 28 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Особенности деятельности школьных спортивных лиг, а также организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий такими лигами определяются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.";

5) пункт 1 части 1 статьи 30 после слов "для занятий физической культурой и спортом," дополнить словами "в том числе корпоративным спортом,".

Президент Российской Федерации В. Путин