Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 272-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части совершенствования нормативно-правового регулирования статуса физкультурно-спортивных обществ"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Федеральный закон от 4 декабря 2007 года N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 2010, N 19, ст. 2290; 2011, N 49, ст. 7062; N 50, ст. 7354; 2012, N 53, ст. 7582; 2013, N 23, ст. 2866; N 27, ст. 3477; N 30, ст. 4025; 2014, N 23, ст. 2930; N 26, ст. 3376; 2015, N 27, ст. 3993, 3995; N 41, ст. 5628; 2016, N 18, ст. 2507; N 23, ст. 3277; N 48, ст. 6736; 2017, N 50, ст. 7544; 2018, N 7, ст. 975; N 17, ст. 2428; 2019, N 27, ст. 3537; N 31, ст. 4462) следующие изменения:

1) статью 2 дополнить пунктом 62 следующего содержания:

"62) физкультурно-спортивное общество - некоммерческая организация, целью которой является развитие физической культуры и спорта в организациях, объединенных отраслевой принадлежностью или принадлежностью к профессии, государственных корпорациях, органах государственной власти и органах местного самоуправления и которая заключила соглашение, в том числе отраслевое, с одной из таких организаций, государственной корпорацией, одним из таких органов государственной власти, органов местного самоуправления либо объединением работодателей или профессиональных союзов;";

2) статью 19:

а) дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. Примерные положения о физкультурно-спортивном клубе по месту жительства и работы утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.";

б) дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:

"41. Спортивные клубы вправе:

1) организовывать тренировочные мероприятия, осуществлять физкультурную деятельность и физическое воспитание граждан;

2) организовывать и (или) проводить официальные физкультурные мероприятия и (или) спортивные мероприятия, а также обеспечивать участие граждан в таких мероприятиях;

3) осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО в соответствии со статьей 313 настоящего Федерального закона.

42. Спортивные клубы обязаны:

1) создавать условия для занятий гражданами физической культурой и спортом;

2) проводить среди граждан, занимающихся физической культурой и спортом, мероприятия, направленные на антидопинговую пропаганду, соблюдение этических норм в области спорта;

3) безвозмездно предоставлять субъектам официального статистического учета первичные статистические данные и административные данные, необходимые для формирования официальной статистической информации, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации.";

3) дополнить статьей 291 следующего содержания:

"Статья 291. Физкультурно-спортивные общества

1. Некоммерческие организации приобретают статус физкультурно-спортивного общества с момента заключения соглашения, в том числе отраслевого, с одной из организаций, объединенных отраслевой принадлежностью или принадлежностью к профессии, государственной корпорацией, одним из органов государственной власти, органов местного самоуправления либо объединением работодателей или профессиональных союзов в соответствии с настоящей статьей. Создание, деятельность, реорганизация и ликвидация физкультурно-спортивных обществ, использование ими в своих наименованиях слов и словосочетаний "Российская Федерация", "Россия" и производных от них слов и словосочетаний осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о некоммерческих организациях.

2. Обязательные для целей приобретения некоммерческой организацией статуса физкультурно-спортивного общества условия соглашений, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, определяются федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта.

3. После подписания соглашения, указанного в части 1 настоящей статьи, физкультурно-спортивное общество направляет один экземпляр такого соглашения в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта. Информация о соглашении и приобретении некоммерческой организацией статуса физкультурно-спортивного общества подлежит размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта в сети "Интернет".

4. Физкультурно-спортивные общества вправе:

1) участвовать в формировании, подготовке коллективов спортсменов по соответствующим видам спорта для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях и направлять их для участия в этих мероприятиях, а также осуществлять их материально-техническое и финансовое обеспечение;

2) участвовать в организации и проведении межрегиональных и всероссийских спортивных соревнований по соответствующим видам спорта в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными федерациями в отношении развиваемых видов спорта;

3) участвовать в создании и развитии физкультурно-спортивных клубов, спортивных клубов по месту жительства и работы граждан;

4) получать государственную финансовую и иную поддержку, предоставленную для реализации уставных целей деятельности в части развития физической культуры и спорта, в том числе на основании соглашений, указанных в части 1 настоящей статьи;

5) участвовать в создании и развитии материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом;

6) участвовать в формировании Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации;

7) вести учет данных об участниках общества и о физкультурно-спортивных клубах, в создании и развитии которых они принимают участие;

8) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Физкультурно-спортивные общества обязаны:

1) во взаимодействии с иными субъектами физической культуры и спорта принимать меры по развитию физической культуры и соответствующих видов спорта в Российской Федерации, участвовать в реализации программ развития таких видов спорта;

2) обеспечивать размещение на своих официальных сайтах в сети "Интернет" следующей информации:

а) устав физкультурно-спортивного общества;

б) положения (регламенты) спортивных соревнований, организуемых и проводимых физкультурно-спортивным обществом;

в) сведения о руководящих органах физкультурно-спортивного общества;

3) представлять ежегодно в федеральный орган исполнительной власти в области физической культуры и спорта в установленном им порядке отчет о своей деятельности;

4) принимать участие в проведении мероприятий, направленных на антидопинговую пропаганду;

5) осуществлять подготовку населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;

6) принимать участие в развитии массового спорта и корпоративного спорта;

7) исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими уставами.".

Статья 2

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 3 статьи 1 настоящего Федерального закона.

2. Пункт 3 статьи 1 настоящего Федерального закона вступает в силу с 1 июля 2021 года.

Президент Российской Федерации В. Путин