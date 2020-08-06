До пандемии США, безусловно, были главным двигателем мировой экономики, а теперь эта страна, возможно, станет серьезной обузой для мира. Такой комментарий содержится в статье корреспондента агентства "Рейтер" Ш.Саркар.

В условиях распространения коронавирусной инфекции эффективные ранее финансовые рычаги Федеральной резервной системы все-таки не успевали реагировать на падение американской экономики. По словам аналитиков, самый глупый просчет в противоэпидемических действиях нынешней администрации заключается в том, что вместо того, чтобы говорить обратиться к науке, американская политическая элита обратилась к политике, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".

3 июля британская газета "Гардиан" опубликовала комментарий, в котором отмечается, что ложь американских лидеров об эпидемии длится уже 5 месяцев, в этом и заключается основная причина падения экономики страны. Ради предвыборной гонки американские политики не останавливаются ни перед чем, - жизни людей - это и есть цена будущего США и благосостояния американского народа. Бессмысленные решения американских политиков толкают мир в пропасть.

США подрывают усилия мирового противоэпидемического сотрудничества: в ключевой момент борьбы с вирусом США вышли из ВОЗ, а далее - отказались от финансирования международного сотрудничества в разработке вакцины.

И сегодня эта страна постепенно превращается в основной фактор, негативно сказывающийся на оживлении глобальной экономики. С одной стороны, объем американской экономики составляет четверть от общемировой, и экономический спад в этой стране сам по себе станет мощным ударом по глобальной экономике. С другой стороны, коронавирусная пандемия причинила огромный ущерб ресторанной индустрии, туризму и другим сферам; безработица привела к сокращению потребления, что напрямую повлияло на импорт.

Вместе с тем, ослабленный коммерческий климат заставляет американские предприятия сокращать инвестиции за рубежом. Все эти факторы нарушают связи американской и глобальной экономики, что оказало негативное влияние на восстановление последней. Неудачи противоэпидемической работы администрации США - это неоспоримый факт. США - единственная супердержава в мире, однако она уже постепенно теряет доверие других стран и свои лидерские способности, главная причина этому кроется в установке "Америка - прежде всего", в своевольном унилатерализме и великодержавной гегемонии.

В настоящее время на территории США число случаев заражения COVID-19 превысило 4,7 миллиона, свыше 150 тысяч стали жертвами инфекции. Эпидемическая ситуация в США по-прежнему не внушает оптимизма. Американские СМИ и представители здравоохранительных учреждений предупреждают, что с учетом нынешней ситуации, если сейчас не предпринять действенных мер, - стране будет трудно пережить вторую волну эпидемии. Факты говорят о том, что грубые и эгоистичные действия некоторых американских политиков привели к кризису некогда великой "супердержавы".