В кризисной ситуации важно выверять все свои решения. Как госзаказчикам, так и инвесторам нужна подстраховка, чтобы не потерять ни в сроках, ни в финансах. О том, как работала строительная экспертиза в период пандемии и после нее, "Российской газете" рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Анна Игоревна, каковы главные итоги работы Мосгосэкспертизы за непростое первое полугодие 2020 года?

Анна Яковлева: Мы смогли успешно справиться с вызовами, с которыми столкнулись все отрасли экономики в период пандемии коронавируса и карантина. С глобальным изменением формата работы многие бизнес-процессы тоже трансформировались, и это потребовало от нас соответствующей быстрой реакции. Благодаря заблаговременному переводу услуг в электронный вид и отладке онлайн-сервисов мы полностью смогли сохранить объемы работ и их качество.

Так, за 6 месяцев было выдано 5400 заключений, из них более 3750 положительных, по экспертным услугам. При этом свыше 3600 - положительные по бюджетным объектам и объектам, финансируемым из средств юридических лиц с уставным фондом более 50 процентов. Среди них более 70 - проекты строительства метрополитена, также рассмотрено большое количество объектов образования и здравоохранения, проекты по программе реновации и благоустройства рекреационных зон по всей столице. Благодаря работе наших специалистов обеспечено общее снижение сметной стоимости бюджетных проектов на более чем 100,9 миллиарда рублей, или 16,7 процента от первоначально заявленных показателей.

Что конкретно понимается под онлайн-инфраструктурой?

Анна Яковлева: Программно-аппаратный комплекс, обеспечивающий весь цикл оказания услуг и доступ к информационным ресурсам организации и города. В связи с пандемией и необходимостью ограничения личных контактов нам действительно удалось добиться полностью дистанционного взаимодействия со всеми заявителями. Во-первых, можно в электронном виде подать заявление и передать на рассмотрение необходимую документацию, во-вторых, отследить ход рассмотрения и отработать замечания экспертов тоже можно удаленно - с помощью нашей производственной системы АИС "Экспертиза". В-третьих, все рабочие контакты, обсуждение возникающих вопросов осуществляются по видео-конференц-связи. Соответственно, итоговый результат - заключение по любой нашей услуге, как государственной, так и негосударственной, тоже получается заявителем в электронном виде, с электронными цифровыми подписями всех ответственных сотрудников.

До пандемии эти возможности были недоступны?

Анна Яковлева: Нет, как раз весь этот функционал был отлажен задолго до эпидемии. Но стимула его использовать на все 100 процентов у многих заявителей не было. Это скорее вопрос психологии и ее инертности: всем нам легче использовать старые и проверенные методы, чем один раз попробовать что-то новое и убедиться, что это лучше. Так, многие наши партнеры действительно предпочитали личные встречи, а не видеосвязь, некоторым было важнее получить бумажное заключение, несмотря на то что все городские системы работают с электронными документами, и так далее. В этом смысле пандемия поспособствовала более быстрому освоению новых возможностей работы, и наши заявители смогли убедиться, что разобраться с любыми вопросами по документам и получить консультацию экспертов можно и не приезжая к нам в офис. А время, которое не было потрачено на дорогу к нам в офис и обратно, - потратить на доработку проекта. Я думаю, сейчас многие, вне зависимости от сферы деятельности, убедились, что инвестиции в электронные сервисы всегда окупаются.

Во время пандемии приостановили многие стройки, почему то же самое не произошло и с согласовательными процедурами, с экспертизой?

Анна Яковлева: Потому что в любой кризисной ситуации нужно выверять все свои решения. Экспертные процедуры в таких условиях имеют особое значение: как госзаказчикам, так и инвесторам нужна подстраховка, чтобы не потерять ни в сроках, ни в финансах. Возобновить стройку после приостановки можно довольно быстро, но можно ли с той же скоростью приступить к реализации нового проекта, не имея не просто согласования, но уверенности в том, что все принятые проектные решения отвечают поставленным задачам, что все выбранные сметные позиции оптимальны? Экспертиза ведь оценивает не только техническую часть проекта, но и его финансовую составляющую, что как раз и выливается в многомиллиардную экономию ежегодно. В критической ситуации иметь возможность оптимизировать смету, не потеряв в качестве, - бесспорное преимущество для любого заказчика, не говоря уже о бюджетных проектах.

Этим объясняется то, что, несмотря на текущую ситуацию, объемы вашей работы стабильны?

Анна Яковлева: Отчасти, да. Кроме того, к нам стали обращаться многие частные заказчики, с которыми мы ранее не сотрудничали. Инвестор сегодня имеет выбор - обратиться в государственную или негосударственную экспертную организацию. Но в период карантина снизилось число негосударственных организаций, которые смогли поддерживать свой сервис на неизменном уровне. В результате работы у нас прибавилось. Еженедельно поступают десятки и сотни новых комплектов проектной документации.

Экспертиза является обязательной услугой, но Мосгосэкспертиза предоставляет и консалтинговые услуги - они популярны?

Анна Яковлева: Да, и сейчас их популярность набирает обороты. В сложившейся ситуации инвесторы не готовы жертвовать временем: принять отрицательное заключение, внести корректировки, зайти повторно. Необходимо быть максимально подготовленным, чтобы не сорвать сроки и не потерять в финансах. Инвесторы хотят быть уверены в качестве проекта с самого начала. Если их подрядчикам не хватает квалификации, они всегда могут обратиться за консультацией в наше ведомство до прихода на экспертизу. В таком формате они могут обсудить все нюансы проекта, начиная с его технической части и заканчивая финансовой эффективностью.

Поэтому сегодня все больше заказчиков хотят воспользоваться этой услугой, перестраховаться и сэкономить время. Наши эксперты - специалисты с большим опытом собственных проектных решений за плечами. Они с первого взгляда замечают неточности и ошибки, к каждому проекту они подходят не только как профессионалы, но и как люди, искренне любящие свою работу. Когда на каждом этапе реализации с проектом работают такие специалисты, он действительно становится знаковым и любимым для жителей города просто потому, что сделан с душой.