Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 264-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Принят Государственной Думой 22 июля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 24 июля 2020 года

Статья 1

Внести в Градостроительный кодекс Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 1, ст. 16; 2006, N 1, ст. 10, 21; N 23, ст. 2380; N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2007, N 31, ст. 4012; N 46, ст. 5553; N 50, ст. 6237; 2008, N 20, ст. 2260; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3604, 3616; N 52, ст. 6236; 2009, N 1, ст. 17; N 48, ст. 5711; 2010, N 48, ст. 6246; 2011, N 13, ст. 1688; N 17, ст. 2310; N 27, ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4563, 4572, 4590, 4591, 4594, 4605; N 49, ст. 7015, 7042; 2012, N 31, ст. 4322; N 47, ст. 6390; N 53, ст. 7614, 7619, 7643; 2013, N 9, ст. 873; N 14, ст. 1651; N 27, ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4080; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6983; 2014, N 14, ст. 1557; N 16, ст. 1837; N 19, ст. 2336; N 26, ст. 3377, 3387; N 30, ст. 4220; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; N 48, ст. 6640; 2015, N 1, ст. 9, 11, 52, 86; N 29, ст. 4342; N 48, ст. 6705; 2016, N 1, ст. 22, 79; N 27, ст. 4248, 4294, 4301, 4302, 4303, 4305, 4306; N 52, ст. 7494; 2017, N 27, ст. 3932; N 31, ст. 4740, 4766, 4767, 4771, 4829; 2018, N 1, ст. 39, 47, 91; N 32, ст. 5105, 5114, 5123, 5133, 5134, 5135; N 53, ст. 8422, 8464; 2019, N 26, ст. 3317; N 30, ст. 4097; N 31, ст. 4442, 4453; N 51, ст. 7492; N 52, ст. 7790; Российская газета, 2020, 16 июля) следующие изменения:

1) в статье 1:

а) пункт 26 изложить в следующей редакции:

"26) нормативы градостроительного проектирования - совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с настоящим Кодексом в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории;";

б) в пункте 27 слова "планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования," исключить;

в) в пункте 28 слова ", планом и программой комплексного социально-экономического развития муниципального образования" исключить;

2) в пункте 51 части 1 статьи 6 слова "двух и более субъектов Российской Федерации (включая осуществляемую на территории одного субъекта Российской Федерации реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации)," исключить;

3) в части 2 статьи 83 слова "Сметная стоимость" заменить словами "В случае, если сметная стоимость", слова "процентов, подлежит" заменить словами "процентов, превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит", слова ", в том числе на предмет ее непревышения над укрупненным нормативом цены строительства в случаях, установленных Правительством Российской Федерации" исключить, дополнить предложением следующего содержания: "В случае, если указанная сметная стоимость строительства не превышает десять миллионов рублей, указанная сметная стоимость строительства подлежит такой проверке, если это предусмотрено договором.";

4) в статье 9:

а) часть 5 изложить в следующей редакции:

"5. Подготовка документов территориального планирования Российской Федерации осуществляется на основании отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, в том числе генеральных схем в топливно-энергетических и транспортных отраслях, стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов в области обеспечения безопасности с учетом положений стратегии социально-экономического развития Российской Федерации, стратегии пространственного развития Российской Федерации, национальных проектов, межгосударственных программ, государственных программ Российской Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, а также сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее также - информационная система территориального планирования).";

б) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:

"51. Подготовка документов территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документов территориального планирования субъекта Российской Федерации осуществляется на основании стратегий социально-экономического развития субъектов Российской Федерации с учетом положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, стратегий социально-экономического развития макрорегионов, отраслевых документов стратегического планирования Российской Федерации, межгосударственных программ, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, решений органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов регионального значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

52. Подготовка документов территориального планирования муниципальных образований осуществляется с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.";

в) часть 7 дополнить словами ", а в случаях, предусмотренных частью 21 статьи 12, частями 51 и 52 статьи 16, частями 61 и 62 статьи 21, частями 71 и 72 статьи 25 настоящего Кодекса, не менее чем за один месяц до их утверждения";

5) пункт 1 части 8 статьи 10 изложить в следующей редакции:

"1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования Российской Федерации, указанных в части 5 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, межгосударственных программах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, о решениях органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения;";

6) в статье 12:

а) дополнить частью 21 следующего содержания:

"21. В случае внесения в утвержденную схему территориального планирования Российской Федерации изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 настоящего Кодекса, либо изменений в части реконструкции объектов капитального строительства федерального значения, размещение которых предусмотрено указанной схемой (за исключением случаев, если внесение изменений в схему территориального планирования не требуется), срок согласования изменений в утвержденную схему территориального планирования Российской Федерации не может превышать один месяц со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования Российской Федерации и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования в указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи органы государственной власти.";

б) в части 3 слова "частью 2" заменить словами "частью 2 или 21";

в) в части 4 слова "частью 2" заменить словами "частью 2 или 21";

г) в части 8 слова "в течение тридцати дней" заменить словами "в течение пятнадцати дней", слова "три месяца" заменить словами "два месяца";

7) в части 6 статьи 131:

а) пункт 1 после слов "отраслевых документах стратегического планирования Российской Федерации, о" дополнить словами "стратегии пространственного развития Российской Федерации,";

б) в пункте 2 слова "сведения о государственных программах субъектов Российской Федерации" заменить словами "сведения о национальных проектах, межгосударственных программах, государственных программах Российской Федерации, государственных программах субъектов Российской Федерации";

8) пункт 1 части 8 статьи 14 изложить в следующей редакции:

"1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, указанных в части 51 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, межгосударственных программах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, о решениях органов государственной власти, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов регионального значения;";

9) в статье 16:

а) дополнить частями 51 и 52 следующего содержания:

"51. Изменения в утвержденную схему территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, изменения в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации подлежат согласованию в части вопросов, указанных в частях 1-3 настоящей статьи, в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации и материалам по его обоснованию, проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования в указанные в частях 1 - 3 настоящей статьи соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления, в следующих случаях:

1) внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 настоящего Кодекса;

2) внесение изменений в части реконструкции объектов капитального строительства регионального значения, размещение которых предусмотрено утвержденной схемой территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или утвержденной схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации;

3) внесение изменений в части приведения утвержденной схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации или утвержденной схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации в соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации.

52. В случаях, не предусмотренных частью 51 настоящей статьи, изменения в утвержденную схему территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, изменения в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации подлежат согласованию в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации и материалам по его обоснованию, проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования субъекта Российской Федерации и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования в указанные в частях 1-3 настоящей статьи соответственно органы государственной власти и органы местного самоуправления.";

б) в части 7 слова "срока, указанного в части 5 настоящей статьи и установленного" заменить словами "сроков, указанных в частях 5 - 52 настоящей статьи и установленных", слова "или проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации" заменить словами "или вносимых в нее изменений, проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации или вносимых в нее изменений";

в) в части 8 слова "или с проектом схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации" заменить словами "или вносимыми в нее изменениями, проектом схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации или вносимыми в нее изменениями", слова "тридцати дней" заменить словами "пятнадцати дней", слова "соответственно проекта схемы территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, проекта схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации" заменить словами "соответственно указанных проектов и изменений", слова "три месяца" заменить словами "два месяца";

10) в пункте 1 части 6 статьи 18 слова "программа его комплексного" заменить словами "стратегия его";

11) пункт 1 части 5 статьи 19 изложить в следующей редакции:

"1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 52 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;";

12) в статье 21:

а) дополнить частями 61 и 62 следующего содержания:

"61. Изменения в утвержденную схему территориального планирования муниципального района подлежат согласованию в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования муниципального района и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в части 6 настоящей статьи, в следующих случаях:

1) внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 настоящего Кодекса;

2) внесение изменений в части реконструкции объектов капитального строительства местного значения муниципального района, размещение которых предусмотрено утвержденной схемой территориального планирования муниципального района;

3) внесение изменений в части приведения утвержденной схемы территориального планирования муниципального района в соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, утвержденными документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, утвержденными документами территориального планирования субъекта Российской Федерации.

62. В случаях, не предусмотренных частью 61 настоящей статьи, изменения в утвержденную схему территориального планирования муниципального района подлежат согласованию в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в утвержденную схему территориального планирования муниципального района и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, орган государственной власти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, указанные в части 6 настоящей статьи.";

б) в части 7 слова "части 6" заменить словами "частях 6 - 62";

в) в части 9 после слов "с проектом схемы территориального планирования муниципального района" дополнить словами "или вносимыми в нее изменениями", слова "в течение тридцати дней" заменить словами "в течение пятнадцати дней", слова "такого проекта" заменить словами "указанных проектов и изменений", слова "три месяца" заменить словами "два месяца";

13) в статье 23:

а) пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:

"1) сведения об утвержденных документах стратегического планирования, указанных в части 52 статьи 9 настоящего Кодекса, о национальных проектах, об инвестиционных программах субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, о решениях органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения;";

б) дополнить частью 9 следующего содержания:

"9. Законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности могут быть установлены следующие особенности содержания генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов:

1) генеральный план поселения, генеральный план городского округа могут не содержать карту планируемого размещения объектов местного значения поселения или городского округа. В этом случае такая карта подлежит утверждению местной администрацией в порядке, установленном нормативным правовым актом органа государственной власти субъекта Российской Федерации;

2) генеральным планом поселения, генеральным планом городского округа могут предусматриваться территории, в отношении которых функциональные зоны не устанавливаются;

3) положение о территориальном планировании вместо сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа, об их основных характеристиках, местоположении может содержать сведения о потребности в указанных объектах местного значения без указания их основных характеристик и местоположения;

4) подготовка генерального плана поселения, генерального плана городского округа может осуществляться применительно к отдельным населенным пунктам, входящим в состав поселения, городского округа, территориям поселения, городского округа за границами населенных пунктов без последующего внесения в генеральный план изменений, относящихся к другим частям территорий поселения, городского округа.";

14) статью 24 дополнить частью 31 следующего содержания:

"31. В границах поселения, городского округа могут быть определены территории вне границ населенных пунктов, применительно к которым не предполагается изменение их существующего использования и в отношении которых отсутствует необходимость подготовки генерального плана.";

15) в статье 25:

а) в части 7 слова "в трехмесячный срок" заменить словами "в двухмесячный срок (за исключением случая, предусмотренного частью 71 настоящей статьи)";

б) дополнить частями 71 и 72 следующего содержания:

"71. Изменения в утвержденный генеральный план подлежат согласованию с органами государственной власти и органами местного самоуправления, указанными в части 7 настоящей статьи, в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления в указанные органы уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в генеральный план и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования, в следующих случаях:

1) внесение изменений, предусмотренных частью 7 статьи 26 настоящего Кодекса;

2) внесение изменений в части реконструкции объектов капитального строительства местного значения поселения, городского округа, размещение которых предусмотрено утвержденным генеральным планом поселения или утвержденным генеральным планом городского округа;

3) внесение изменений в части приведения утвержденного генерального плана поселения или утвержденного генерального плана городского округа в соответствие с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, утвержденными документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, утвержденными документами территориального планирования субъекта Российской Федерации.

72. В случаях, не предусмотренных частью 71 настоящей статьи, изменения в утвержденный генеральный план подлежат согласованию в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления уведомления об обеспечении доступа к проекту документа о внесении изменений в генеральный план и материалам по его обоснованию в информационной системе территориального планирования в органы государственной власти и органы местного самоуправления, указанные в части 7 настоящей статьи.";

в) в части 8 слова "срока, установленного частью 7" заменить словами "сроков, установленных частями 7 - 72";

г) в части 9 слова "в течение тридцати дней" заменить словами "в течение пятнадцати дней", слова "три месяца" заменить словами "два месяца";

16) статью 28 дополнить частью 81 следующего содержания:

"81. В случае, указанном в части 71 статьи 25 настоящего Кодекса, срок проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в генеральный план, с момента оповещения жителей муниципального образования о проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или публичных слушаний определяется уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и не может быть менее одного месяца и более двух месяцев.";

17) в статье 292:

а) дополнить частью 41 следующего содержания:

"41. Правительством Российской Федерации могут быть предусмотрены расчетные показатели, не указанные в частях 1, 3 и 4 настоящей статьи и подлежащие установлению в региональных нормативах градостроительного проектирования и (или) местных нормативах градостроительного проектирования.";

б) пункт 1 части 5 изложить в следующей редакции:

"1) основную часть, устанавливающую расчетные показатели, предусмотренные частями 1, 3 - 41 настоящей статьи;";

18) в части 3 статьи 293:

а) пункт 5 признать утратившим силу;

б) пункт 6 дополнить словами "на долгосрочный период";

19) в статье 294:

а) часть 1 дополнить словами "или в случае, если это предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности, местной администрацией";

б) в пункте 2 части 5 слова "планов и программ комплексного" заменить словом "стратегии", дополнить словами "и плана мероприятий по ее реализации (при наличии)";

20) в статье 31:

а) части 82 и 83 признать утратившими силу;

б) часть 16 после слова "решение" дополнить словами "об утверждении правил землепользования и застройки (в случае принятия нормативного правового акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации об утверждении правил землепользования и застройки местной администрацией),";

21) в статье 32:

а) часть 1 после слов "представительным органом местного самоуправления" дополнить словами "или, если это предусмотрено законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности, местной администрацией";

б) часть 2 дополнить словами ", за исключением случаев, если утверждение правил землепользования и застройки осуществляется местной администрацией в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности";

в) в части 31 второе предложение исключить;

22) часть 34 статьи 49 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

"6) объекты, строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на территориях двух и более субъектов Российской Федерации, включая осуществляемую на территории одного субъекта Российской Федерации реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух и более субъектов Российской Федерации.";

23) части 121 и 122 статьи 51 признать утратившими силу;

24) пункт 1 части 2 статьи 571 изложить в следующей редакции:

"1) стратегия социально-экономического развития Российской Федерации, стратегия пространственного развития Российской Федерации, отраслевые документы стратегического планирования Российской Федерации, стратегии социально-экономического развития макрорегионов, стратегии социально-экономического развития субъектов Российской Федерации и планы мероприятий по их реализации, стратегии социально- экономического развития частей территорий субъектов Российской Федерации (при наличии), стратегии социально-экономического развития муниципальных образований и планы мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), национальные проекты, межгосударственные программы, государственные программы Российской Федерации, государственные программы субъектов Российской Федерации, муниципальные программы, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения и объектов местного значения;".

Статья 2

Внести в Федеральный закон от 28 июня 2014 года N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 26, ст. 3378; 2018, N 1, ст. 91) следующие изменения:

1) статью 30 изложить в следующей редакции:

"Статья 30. Схемы территориального планирования Российской Федерации

Схемы территориального планирования Российской Федерации разрабатываются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящего Федерального закона.";

2) статью 38 изложить в следующей редакции:

"Статья 38. Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта Российской Федерации

Схема территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, схема территориального планирования субъекта Российской Федерации разрабатываются в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и настоящего Федерального закона.".

Статья 3

В части 2 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2017 года N 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 1, ст. 27) слова "планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии)," исключить.

Статья 4

1. В случае, если в соответствии с частью 9 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона) законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности установлены особенности содержания генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, расположенных в границах таких субъектов Российской Федерации, приведение этих генеральных планов в соответствие с указанными особенностями осуществляется в сроки и порядке, которые определены законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности.

2. В случае, предусмотренном частью 1 статьи 294 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), местные нормативы градостроительного проектирования подлежат утверждению местными администрациями в сроки, определенные законодательством субъектов Российской Федерации о градостроительной деятельности.

3. В случае, предусмотренном частью 1 статьи 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации (в редакции настоящего Федерального закона), правила землепользования и застройки муниципальных образований, расположенных в границах субъекта Российской Федерации, подлежат утверждению местными администрациями муниципальных образований в сроки, определенные законодательством субъекта Российской Федерации о градостроительной деятельности.

4. В случае, предусмотренном частью 3 настоящей статьи, утверждение правил землепользования и застройки местной администрацией осуществляется без проведения публичных слушаний и (или) общественных обсуждений, а также без заключения комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при условии, что утверждаемая местной администрацией редакция правил землепользования и застройки в полном объеме соответствует редакции утвержденных представительным органом местного самоуправления правил землепользования и застройки, действующей на дату утверждения правил землепользования и застройки местной администрацией.

5. Внесение изменений в утвержденные местной администрацией правила землепользования и застройки осуществляется местной администрацией в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.

Статья 5

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин