Археологи раскрыли тайну загадочных фигурок из Харайсина

Международная команда археологов установила предназначение таинственных кремневых фигурок, которые на протяжении нескольких десятков лет находили в местечке Харайсин в Иордании. Оказалось, что это были ритуальные предметы, изготовленные в эпоху неолита специального для погребения.

Исследование опубликовано в журнале Antiquity. Многочисленные кремневые фигурки, женские и мужские, в основном были обнаружены в древних захоронениях в долине реки Зарка в Иордании. Всего их было найдено более ста.

Кстати, довольно долго археологи не признавали в обнаруженных предметах статуэтки. В рамках нового исследования был проведен морфологический анализ. Оказалось, что артефакты из Харайсина имеют большое сходство с женскими статуэтками эпохи неолита, обнаруженными в Польше.

Изготавливались они по примитивной технологии. По большому счету, мастер лишь вырезал выемки, чтобы обозначить бедра и плечи. Впрочем, они и датированы восьмым тысячелетием до нашей эры. Ученые считают, что эти статуэтки нарочно изготавливались для обрядов погребения умерших. Однако до последнего времени это было неподтвержденной гипотезой.

Дело в том, что немалая часть статуэток была обнаружена не в могилах, в своего рода тайниках, где они были сложены вместе. Эта находка поставила под сомнение гипотезу о ритуальном предназначении артефактов. Сравнительный анализ показал, что похожие тайники, например, находили в местечке Тель-Карасса на юге Сирии. Причем там помимо фигурок в тайниках хранились и инструменты. А в Харайсине в "схронах", кроме статуэток, также были найдены круглые фигурки. Есть предположение, что это были "пешки" для какой-то "настольной" игры.

При этом в тайниках не находили останков человека. В новом исследовании ученые пишут, что им удалось раскрыть эту тайну. Они считают, что на самом деле тайники не были предназначены для хранения фигурок. Они даже не были тайниками как таковыми. Ученые предполагают, что это были… мусорные ямы, куда выбрасывали фигурки, то ли забракованные кем-то, то ли по какой-то причине не пригодившиеся.

К такому выводу археологи пришли, изучив артефакты в лабораторных условиях и не найдя на них следов износа. По их мнению, это означает, что фигурки попали в ямы практически сразу после изготовления. Значит, они могли быть выброшены.