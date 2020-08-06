Таможня Ливана предупреждала власти о "пороховой бочке" в центре Бейрута

Бадри Дахер, генеральный директор ливанской таможни, заявил телеканалу LBCI, что за последние несколько лет его ведомство отправило в судебные органы шесть документов, предупреждающих о том, что в бейрутском порту содержатся химические материалы, которые представляют большую опасность для города. Речь, по его словам, шла о 2750 тоннах нитрата аммония, который "небезопасно хранился на складе в порту". С грузового судна MV Rhosus, которое пришвартовалось в Бейруте в 2013 году, груз был перемещен на склад порта по соображениям безопасности и должен был быть утилизирован или перепродан. "Мы просили власти организовать его реэкспорт или утилизацию, но этого не произошло. Мы оставляем на усмотрение экспертов и всех заинтересованных лиц право решать, почему так вышло", - отметил начальник таможни.

Reuters со ссылкой на источник в порту, сообщило о том, что контролирующие органы в последний раз провели инспекцию груза нитрата аммония шесть месяцев назад и предупредили власти города: если химикаты не переместить со складов, они "взорвут весь Бейрут". Другой источник сообщил, что несколько правительственных чиновников и судей были предупреждены о химикатах, но "не предприняли абсолютно ничего для их утилизации". По-прежнему неясно, что вызвало взрыв нитрата аммония, для воспламенения которого требуется очень высокая температура.

Между тем, информация о том, что халатность правительства, возможно, сыграла решающую роль в наихудшем взрыве в истории Бейрута, вызвала новый гнев по отношению к политическому классу Ливана среди населения, вышедшего на акции протеста из-за продолжающегося экономического кризиса, который погрузил половину страны в нищету. Как отмечает Guardian, в среду манифестанты в центре Бейрута напали на колонну бывшего премьер-министра Ливана Саада Харири и вступили в столкновения с его телохранителями. С одного разбитого балкона свешивалась тонкая петля с табличкой - "Чьи головы полетят". Слово "готовьте петли" широко распространилось в ливанских социальных сетях, как отмечают комментаторы, символизируя ярость, охватившую ливанцев вслед за первым потрясением и волной горя.

В среду вечером правительство Ливана заявило, что поместило неуказанное количество должностных лиц порта Бейрута под домашний арест в ожидании расследования. Их обстоятельно допросят на предмет того, как взрывоопасные материалы стали храниться и находились много лет менее чем в 100 метрах от жилых кварталов. Кабинет министров страны также объявил двухнедельное чрезвычайное положение в столице Ливана, фактически передав военным все полномочия по контролю за ситуацией в Бейруте.