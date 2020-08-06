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06.08.2020,  
15:50
Текст:  Алексей Брусилов

Тягач-эвакуатор на базе новейшего танка Тип 15 создали в Китае

Китайская оборонная промышленность после запуска в серию нового танка Тип 15 создает на его базе различные образцы техники. Так, в Сети появились первые изображения бронированной ремонтно-эвакуационной машины, которая была замечена во время транспортировки на трале.
Танк Тип 15. Фото: Armour desia / youtube.com Танк Тип 15. Фото: Armour desia / youtube.com
Танк Тип 15. Фото: Armour desia / youtube.com
Фото: Денис Асланов / РИА Новости
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Учитывая, что "пятнадцатые" предназначены для применения на пересеченной местности, в том числе в горных условиях, потребность в такой машине достаточно велика. Выполнена она по классической для техники соответствующей специализации компоновке. С левой стороны расположена рубка, где находится экипаж. На крыше имеются люки. Там же, по всей видимости, для самообороны будет установлен 12,7-мм пулемет W-85.

Рядом с рубкой планируется смонтировать крановое оборудование, имеются специальные лебедки. При поступлении в войска появится еще и бульдозерный отвал.

Как предполагается, мощность двигателя такая же, как у базового танка - 1000 л.с.

В настоящее время Тип 15 уже послужил основой для экспортного VT5, который закуплен сухопутными войсками Бангладеш, и тяжелой БМП VN17. Также ожидается появление командно-штабной машины, мостоукладчика, зенитной установки и 122-мм самоходки.

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