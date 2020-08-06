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06.08.2020 10:31
Рубрика: В мире

Twitter заблокировал один из аккаунтов Трампа

Текст: Юрий Когалов
Сеть микроблогов Twitter временно заблокировала один из аккаунтов американского президента за нарушение установленных ею правил для борьбы с дезинформацией. Речь идет о странице, созданной его предвыборным штабом. В одном из твитов, опубликованных там, говорилось, что дети "почти невосприимчивы к COVID-19". В корпорации посчитали, что эта запись содержит ложную информацию о коронавирусе.
Фото: REUTERS/Carlos Barria Фото: REUTERS/Carlos Barria
Фото: REUTERS/Carlos Barria

В Twitter подчеркнули, что вводящие в заблуждения сведения должны быть удалены, чтобы владельцам аккаунта была вновь предоставлена возможность писать в сети микроблогов. В настоящее время это требование уже выполнено, и блокировка была снята.

Фото: REUTERS/Carlo Allegri
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Стоит отметить, что Twitter выступил одним фронтом с социальной сетью Facebook. Та удалила со страницы Трампа видео с фрагментом из интервью президента телеканалу Fox News, в котором прозвучали те же самые слова. В Facebook это выступление также признали вводящим в заблуждение. "Видео содержит ложные утверждения о том, что группа людей неуязвима к COVID-19, что является нарушением нашей политики в отношении дезинформации", - прокомментировали ситуацию в соцсети. Это был первый случай, когда Facebook удалил какую-либо запись со страницы американского лидера.

Представитель штаба Трампа Кортни Парелла обвинила корпорации в предвзятости по отношению к главе Белого дома. "Президент констатировал тот факт, что дети менее подвержены коронавирусу", - пояснила его Парелла.

В мире США Компании Информационные технологии Twitter Дональд Трамп

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