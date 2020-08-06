Ученые создали калькулятор для подбора оптимальной защитной маски

В университете Варшавы разработали специальный калькулятор, который способен подобрать оптимальную защитную маску, сообщает телеканал WKRN.

Так, по заданным пользователем параметрам можно выбрать наиболее подходящий вид защитного оборудования в зависимости от времени, которое человек планирует провести в местах массового скопления людей. К примеру, обычные хирургические маски больше подойдут для похода в магазин, а для работы в офисе лучше надевать респираторы класса FFP3.

Сообщается, что программа позволяет рассчитать не только необходимый на неделю объем расходных материалов, но и его примерную стоимость.

Онлайн-сервис создан на базе проекта Omni Calculator.

Напомним, за последнее время масочный режим ужесточили сразу в нескольких странах Европы из-за роста заражений коронавирусом.