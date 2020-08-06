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06.08.2020 17:38
Рубрика: В мире

Украина опасается взрыва селитры в порту Николаева

Текст: Константин Волков
Фото: Olexandr17 /wikipedia.org Фото: Olexandr17 /wikipedia.org
Фото: Olexandr17 /wikipedia.org

В Николаевском морском порту на Украине с 2018 года хранилось 3200 тонн просроченной аммиачной селитры. На складе в порту Бейрута этого химиката было на 450 тонн меньше.

Фото: EPA/NABIL MOUNZER
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О наличии селитры в Николаеве сообщил в Facebook бывший замглавы администрации президента и экс-руководитель крымской организации партии Юлии Тимошенко Андрей Сенченко.

По его информации, непригодная к использованию селитра была доставлена в Николаев судном "Тузла" 18 сентября 2018 года. Груз прибыл из Грузии. Экологическая инспекция порта отказалась оформить селитру, и она осталась лежать в порту. При этом Сенченко считает, что груз до сих пор должен находиться на 12-м причале Николаевского порта.

Как опасается Сенченко, "теперь, в свете произошедшего в Бейруте, кто и когда последний раз проверял условия хранения этих трех тысяч двухсот тонн арестованной "просроченной" селитры? Они хранятся с соблюдением всех норм безопасности? У нас какой-то дядя Вася не решит там двери приварить в складе? Или может эта селитра уже повторила судьбу "арестованного масла", которое испарилось из-под ареста? Может эта "просроченная" селитра уже была реализована на территории Украины и наши аграрии получили некачественные удобрения"?

При этом Николаевский морской порт 6 августа разместил на сайте официальное заявление, в котором заявил, что аммиачная селитра была вывезена с территории порта еще в 2019 году.

"Действительно, в сентябре 2018 судно "Тузла" прибыло в Николаевский морской порт с грузом селитры аммиачной в биг-бегах весом по 500 килограммов, - сказано в заявлении администрации порта. - Разгрузка судна осуществлялась на причале № 12 в период с 19 по 21 сентября 2018 силами частной стивидорной компании. Всего с судна выгружено 6422 биг-бега селитры аммиачной общим весом брутто 3217,422 метрических тонны. Вывоз вышеупомянутой грузовой партии селитры аммиачной с территории Николаевского морского порта было завершено в начале 2019 года. В настоящее время остатки груза селитры аммиачной, которая была выгружена с т/х "Тузла", в порту отсутствуют".

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Также порт выложил на своем сайте фотографии 12-го причала, на которых видно, что никаких упаковок там нет.

Между тем президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости принять меры по обращению с опасными материалами и дал указание премьер-министру Денису Шмыгалю проверить условия их хранения.

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