В Аргентине за сутки зафиксировано рекордное число случаев коронавируса

Аргентинские медики за сутки выявили 7147 случаев коронавируса. Это самый высокий показатель с начала пандемии COVID-19.

Больше всего новых случаев зафиксировано в провинции Буэнос-Айрес - почти 4,7 тысячи, за ней следует столица - 1,5 тысячи. По данным минздрава, общее число заболевших достигло 220,7 тысячи человек, пишет ТАСС. За минувшие сутки была подтверждена смерть 127 пациентов, общее число летальных исходов превысило четыре тысячи.

Отметим, что с четвертого июня в большинстве регионов Аргентины режим обязательной социальной изоляции был заменен на менее строгие ограничения. В столице и ее пригородах карантин с рядом послаблений продлен до середины августа.