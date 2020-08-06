В Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России

В ливанской столице приступили к работе российские спасатели и медики. Российский палаточный госпиталь разместился на столичном стадионе.

- По итогам проведенного совещания с ливанской стороной определены задачи работы аэромобильного госпиталя, развернутого МЧС России на стадионе вблизи зоны ЧС в городе Бейруте.

В 15.00 по московскому времени госпиталь отряда "Центроспас" МЧС России заработал для приема пострадавших. Госпиталь будет работать как в круглосуточном режиме на случай поступления экстренных больных, обнаруженных в ходе поисковых работ спасателями, так и амбулаторно с 08.00 до 20.00 для пациентов, сообщили в пресс-службе МЧС России.