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06.08.2020 15:37
Рубрика: Власть

В Думу внесен проект о выплатах пострадавшим от коронавируса

Текст: Татьяна Замахина

"Справедливая Россия" предлагает предоставить дополнительную финансовую помощь россиянам, оказавшимся из-за коронавируса без работы и тем, чей доход оказался ниже прожиточного минимума.

Фото: iStock
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Законопроект об этом депутаты во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым внесли в Госдуму. Кабмин проект не поддержал - соцпомощь уже оказывается.

- Граждане, чей доход оказался ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе, должны получать финансовую помощь в размере прожиточного минимума, установленного в каждом конкретном регионе, - заявил Миронов журналистам.

Помощь предлагается оказывать ежемесячно за счет средств федерального бюджета на период не более 12 месяцев.

Решение о выплатах и порядок ее предоставления, согласно законопроекту, должно принимать правительство России.

Кабмин РФ не поддерживает данный законопроект, так как правительство уже вправе принимать решения об оказании адресной помощи гражданам при возникновении ЧС или введении режима повышенной готовности (как при пандемии). Кроме того, граждане, которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, имеют право на получение соцпомощи. Таким образом, принятие проекта может привести к ситуации, при которой указанные граждане будут получать средства одновременно из двух источников - из бюджета субъекта и федерального бюджета, поясняется в заключении правительства.

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