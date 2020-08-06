В Facebook удалили пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19

Компания Facebook удалила из аккаунта президента США Дональда Трампа видео с ложными утверждениями о коронавирусе, сообщает телеканал NBC News.

Уточняется, что со страницы американского президента в соцсети удален фрагмент его интервью телеканалу Fox News, во время которого он говорил о том, что дети "практически невосприимчивы к COVID-19", пишет РИА Новости.

Это первый случай, когда Facebook удаляет пост Трампа из-за дезинформации о COVID-19. Ранее представители компании заявляли, что будут бороться с распространением ложной информации о вирусе. США остаются лидерами в мире по числу заболевших новым типом коронавируса. Положительным результат теста в стране оказался у 4 миллионов 816 тысяч 509 человек.