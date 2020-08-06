В ГД внесены поправки о выплатах безработным, ухаживающим за инвалидами

Новости

В России утвердили ГОСТ для зимников и ледовых переправ 12:49
Продажи новых автомобилей в России выросли на 6,8% 12:35
Глава Минспорта РФ Матыцин выразил готовность встретиться с Плющенко 12:35
На северо-востоке Москвы снесут торговый центр 12:27
Роберт Дауни займется детективным сериалом для Apple TV+ 12:23
Правительство Таиланда может ввести новые правила въезда иностранцев 12:14
Более половины россиян поддержали идею многодневных выборов 12:12
Сиквел "Капитана Марвел" снимет постановщица ремейка "Кэндимена" 12:06
Новую Гвинею признали островом с самой разнообразной флорой в мире 12:03
Петербуржца отдали под суд за мобильник на ЕГЭ 11:43
На третьем пусковом комплексе ЦКАД идут финишные работы 11:40
Том Хэнкс станет "папой Карло" у Роберта Земекиса 11:34
БЕЛАЗ поставит новые тяжеловесы на медные рудники России 11:32
В Минтрансе назвали сроки запуска ВСМ Москва - Санкт-Петербург 11:26
В Росреестре рассказали, как отличить портал ведомства от сайта-двойника 11:16
Роструд назвал самые высокооплачиваемые вакансии 11:11
Какие бренды чаще используют для фишинговых атак 11:06
Посадку Су-25 на грунтовый аэродром сняли на видео 11:04
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир 11:01
Вышел трейлер первого сериала Ридли Скотта "Воспитанные волками" 10:51
В Тюмени впервые заменили часть пораженной раком кости в ноге на протез 10:37
Подлодка "Вепрь" вернулась в состав российского флота после ремонта 10:19
Как помочь смартфону пережить жару 10:04
Исследование: Почти треть россиян мечтают завершить карьеру до 55 лет 10:03
На ВДНХ поставят скамейки с Wi-Fi-модулями и зарядными устройствами 10:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 12:10
Рубрика: Власть

В ГД внесены поправки о выплатах безработным, ухаживающим за инвалидами

Текст: Татьяна Замахина
Безработным, ухаживающим за инвалидами, предложили ежемесячно платить по 10 тысяч рублей. Соответствующий закон внесли в Госдуму депутаты и сенаторы от ЛДПР. Правительство документ не поддержало.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект касается ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы. Если за таковым ухаживает неработающий гражданин, который является их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), то ему дается право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, прописывается ежегодная индексация.

Фото: iStock
Россиянам станет проще оформить пособие на детей от 3 до 7 лет

Авторы указали, что размер компенсационной выплаты для таких категорий составляет 1200 рублей, а индексация не предусмотрена.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Кабмин в своем отзыве указал, что вводимые законопроектом положения потребуют выделения финансовых средств из федерального бюджета. Однако в нарушение требований Бюджетного кодекса порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. В связи с этим правительство его не поддерживает.

Власть Работа власти Внутренняя политика Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Партии ЛДПР Правительство Господдержка инвалидов

Главное сегодня

В ГД внесены поправки о выплатах безработным, ухаживающим за инвалидами
Посольство РФ отвергло претензии Японии из-за поездки главы МЧС на Кунашир
Следствие: Сафронов передавал секретные сведения с домашнего компьютера
Минздрав Турции опроверг вспышку коронавируса на курортах
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
Служба внешней разведки передала "РГ" уникальные документы времен Второй мировой
Родственникам пациентов разрешат получать их историю болезни