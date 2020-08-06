В ГД внесены поправки о выплатах безработным, ухаживающим за инвалидами

Законопроект касается ухода за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства I группы или инвалидом I группы. Если за таковым ухаживает неработающий гражданин, который является их родителем (усыновителем) или опекуном (попечителем), то ему дается право на получение ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Кроме того, прописывается ежегодная индексация.

Авторы указали, что размер компенсационной выплаты для таких категорий составляет 1200 рублей, а индексация не предусмотрена.

Если закон примут, то он вступит в силу с 1 января 2021 года.

Кабмин в своем отзыве указал, что вводимые законопроектом положения потребуют выделения финансовых средств из федерального бюджета. Однако в нарушение требований Бюджетного кодекса порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены. В связи с этим правительство его не поддерживает.