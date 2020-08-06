В Госдуме оценили награду в 10 млн от властей США

В Госдуме прокомментировали объявленную в США награду в 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы президента США. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, это "щедрая плата за вранье".

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что программа госдепа "Награда за справедливость" предлагает выплату до 10 миллионов долларов за обнаружение любого лица, которое вмешивается в американские выборы.

- Такими посулами госдепартамент США провоцирует волну желающих заполучить приз любым способом, - заявил журналистам Железняк.

Он напомнил, что вечным обвиняемым в США по делу вмешательства во внутренние дела числится Россия. В связи с этим, по его словам, следует ожидать очередную порцию лживых сведений и бездоказательных обвинений о "руке Москвы", якобы контролирующей электоральные процессы в Америке.

По оценке парламентария, доказательная база такого рода обвинений строится на принципе "с большой долей вероятности", что дискредитирует политиков.

- Кандидаты на пост главы Белого дома соревнуются перед избирателями - кто сильнее готов противостоять внешнему противнику в лице России, - констатировал Железняк. Кроме того, подчеркнул депутат, внутренняя борьба вынуждает Вашингтон вводить санкции, препятствующие развитию сотрудничества РФ и Европы в энергетической сфере.

- Все эти деструктивные шаги США сводят на нет перспективу для наших стран вернуться к конструктивному диалогу, который необходим в интересах мира и коллективной безопасности, - резюмировал парламентарий.