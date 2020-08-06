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06.08.2020 15:57
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили награду в 10 млн от властей США

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали объявленную в США награду в 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы президента США. По словам члена комитета Госдумы по международным делам Сергея Железняка, это "щедрая плата за вранье".

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что программа госдепа "Награда за справедливость" предлагает выплату до 10 миллионов долларов за обнаружение любого лица, которое вмешивается в американские выборы.

- Такими посулами госдепартамент США провоцирует волну желающих заполучить приз любым способом, - заявил журналистам Железняк.

Он напомнил, что вечным обвиняемым в США по делу вмешательства во внутренние дела числится Россия. В связи с этим, по его словам, следует ожидать очередную порцию лживых сведений и бездоказательных обвинений о "руке Москвы", якобы контролирующей электоральные процессы в Америке.

По оценке парламентария, доказательная база такого рода обвинений строится на принципе "с большой долей вероятности", что дискредитирует политиков.

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- Кандидаты на пост главы Белого дома соревнуются перед избирателями - кто сильнее готов противостоять внешнему противнику в лице России, - констатировал Железняк. Кроме того, подчеркнул депутат, внутренняя борьба вынуждает Вашингтон вводить санкции, препятствующие развитию сотрудничества РФ и Европы в энергетической сфере.

- Все эти деструктивные шаги США сводят на нет перспективу для наших стран вернуться к конструктивному диалогу, который необходим в интересах мира и коллективной безопасности, - резюмировал парламентарий.

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