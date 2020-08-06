В Госдуме сочли доклад США о российской пропаганде далеким от реальности

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил доклад Госдепа США о российской пропаганде. Политик назвал его попыткой заглушить альтернативную точку зрения.

Ранее Центр глобального взаимодействия при госдепартаменте опубликовал доклад, где Россия представлена как главная угроза в плане дезинформации и пропаганды. В докладе утверждается, что система основывается на задействовании официальных правительственных каналов, государственных СМИ, прокси-ресурсов и соцсетей.

- Доклад - еще одно проявление политической цензуры, агрессивного продвижения проамериканской политики в мировых делах, а также попытка заглушить альтернативные точки зрения в угоду своим интересам, - заявил журналистам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что "антироссийские "пугалки", обострившиеся на фоне предвыборной кампании в США, естественно, не имеют ничего общего с действительностью".

Сам доклад глава комитета назвал "элементом исключительно американской пропаганды и дезинформации".

- Упомянутые в нем российские государственные СМИ действуют в правовом поле и работают по всем международным профессиональным стандартам, исключая, в первую очередь, распространение откровенных фейков, - заявил он. - Чего мы в последнее время, к сожалению, не всегда можем сказать о медиасфере в США.