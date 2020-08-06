Новости

Москвичи решат судьбу монорельса 19:14
Берлин отвергает незаконные санкции в отношении "Северного потока-2" 18:53
В Италии от жары грозит обрушиться знаменитый ледник 18:43
В Крыму создано новое министерство 18:42
В Nord Stream 2 знают об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран 18:42
Зеленский рассказал, как ходил за сладостями в Донбассе 18:32
В Астрахани возбудили дело после гибели ребенка на детской площадке 18:22
В Астрахани вынесли приговор трем экстремистам 18:07
Kia рассказала, когда представит в России преемника Optima 18:01
Оздоровительный отдых обозначат отдельной иконкой на Яндексе 17:59
В Марий-Эл завели дело на водителя, сбившего семь человек 17:47
В "Орленке" пройдет фестиваль визуальных искусств 17:40
Украина опасается взрыва селитры в порту Николаева 17:38
В Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России 17:18
Hulu внезапно закрыл сериал "Меломанка" с Зои Кравиц 17:11
Президент Болгарии заявил о наблюдающемся 10 лет авторитарном управлении 17:08
В Петербурге "степную бабу" с фасада превратят обратно в нимфу 17:08
В Петербурге сняли запрет на массовые мероприятия и работу аттракционов 17:07
Топ-10 самых продаваемых моделей в России в июле 2020 года 17:01
В Ростовской области в полном объеме заработают рестораны и фаст-фуд 16:49
"Аэрофлот" приостановил продажу субсидируемых билетов с Дальнего Востока 16:47
Глава МИД Германии посетит Россию на следующей неделе 16:36
Россия призвала США к переговорам в военно-биологической сфере 16:25
Ростуризм: Пандемия стимулировала рост интереса к медицинскому туризму 16:24
В России создали устройство для утилизации масок и перчаток 16:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
В России создан интернет-проект для решения проблем подростков
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
Названы города, где выгоднее всего покупать квартиру для заработка
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
С какими странами Россия скоро возобновит авиасообщение
06.08.2020 18:43
Рубрика: В мире

В Италии от жары грозит обрушиться знаменитый ледник

Текст: Андрей Васильев

В Италии от жары грозит отколоться от огромного массива знаменитый ледник Монблан, расположенный на одноименном пике высотой в 4810 метров. Жители деревушки Курмайор в итальянской долине Аоста были эвакуированы после нового предупреждения о том, что огромная часть ледника находится под угрозой обрушения. Ученые заявили, что движение ледниковой массы произошло из-за "аномальных температурных значений". В этом регионе страны температура подобралась к отметке в 40 градусов Цельсия.

Фото: iStock
Власти Италии намерены отменить продажу острова сыну украинского олигарха

Эти меры были введены утром после того, как эксперты из научной организации Fondazione Montagne Sicura ("Фонд безопасных гор") заявили, что 500 тысяч кубометров льда находятся под угрозой схода с части ледника под названием Планпинсье в парке Гранд-Жорас. Этот объем примерно в 15 раз меньше количества льда, которое сошло с ледника Колка 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Тогда в результате трагедии погибли и пропали без вести 125 человек, в их числе съёмочная группа фильма "Связной" во главе с режиссёром Сергеем Бодровым.

По состоянию на день четверга, около 65 человек, в том числе 50 туристов, покинули дома в Валь Ферре, деревушке, расположенной под ледником. Дороги закрыты для движения транспорта и пешеходов, сообщает Guardiаn. "Мы найдем альтернативные решения для жителей", - заявил мэр Курмайора Стефано Мисерокки итальянскому информационному агентству Ansa, добавив, что туристам придется искать другие варианты отдыха.

С 2013 года за ледником внимательно следят ученые, чтобы определить скорость таяния льда. В сентябре прошлого года местные жители также были эвакуированы из домов после предупреждения о возможном обрушении 250 тысяч кубических метров льда. В августе 2018 года сильный шторм спровоцировал поток мусора и льда, накрыв машину, в которой находилась пожилая пара. Они погибли, когда их машину снесло с дороги, которая в настоящее время закрыта для движения. В случае обрушения ледника, отмечают эксперты, огромной массе льда потребуется менее двух минут, чтобы накрыть муниципальную дорогу, проходящую в долине Аоста. Кстати, под Монбланом находится автомобильный тоннель протяженностью в 11,6 километра, который соединяет Францию и Италию.

В мире Европа Италия

Главное сегодня

Путин призвал к аккуратности с ипотечными облигациями
В Госдуме сочли доклад США о российской пропаганде далеким от реальности
Россиянам разрешили с 7 августа въезд в Черногорию без ограничений
"РГ" публикует документ об отгуле для работников старше 40 лет
В "Зените" прокомментировали информацию о коронавирусе
Насколько эффективны системы видеонаблюдения
Британии грозит нехватка продовольствия из-за пандемии