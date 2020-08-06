В Италии от жары грозит обрушиться знаменитый ледник

В Италии от жары грозит отколоться от огромного массива знаменитый ледник Монблан, расположенный на одноименном пике высотой в 4810 метров. Жители деревушки Курмайор в итальянской долине Аоста были эвакуированы после нового предупреждения о том, что огромная часть ледника находится под угрозой обрушения. Ученые заявили, что движение ледниковой массы произошло из-за "аномальных температурных значений". В этом регионе страны температура подобралась к отметке в 40 градусов Цельсия.

Эти меры были введены утром после того, как эксперты из научной организации Fondazione Montagne Sicura ("Фонд безопасных гор") заявили, что 500 тысяч кубометров льда находятся под угрозой схода с части ледника под названием Планпинсье в парке Гранд-Жорас. Этот объем примерно в 15 раз меньше количества льда, которое сошло с ледника Колка 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в Северной Осетии. Тогда в результате трагедии погибли и пропали без вести 125 человек, в их числе съёмочная группа фильма "Связной" во главе с режиссёром Сергеем Бодровым.

По состоянию на день четверга, около 65 человек, в том числе 50 туристов, покинули дома в Валь Ферре, деревушке, расположенной под ледником. Дороги закрыты для движения транспорта и пешеходов, сообщает Guardiаn. "Мы найдем альтернативные решения для жителей", - заявил мэр Курмайора Стефано Мисерокки итальянскому информационному агентству Ansa, добавив, что туристам придется искать другие варианты отдыха.

С 2013 года за ледником внимательно следят ученые, чтобы определить скорость таяния льда. В сентябре прошлого года местные жители также были эвакуированы из домов после предупреждения о возможном обрушении 250 тысяч кубических метров льда. В августе 2018 года сильный шторм спровоцировал поток мусора и льда, накрыв машину, в которой находилась пожилая пара. Они погибли, когда их машину снесло с дороги, которая в настоящее время закрыта для движения. В случае обрушения ледника, отмечают эксперты, огромной массе льда потребуется менее двух минут, чтобы накрыть муниципальную дорогу, проходящую в долине Аоста. Кстати, под Монбланом находится автомобильный тоннель протяженностью в 11,6 километра, который соединяет Францию и Италию.