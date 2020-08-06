Чиновники уверяют, что в аптеках сегодня можно приобрести все необходимые медикаменты для борьбы с COVID-19. Фото: Мэрия Оша

В Департаменте лекарственных средств и медицинских изделий (ДЛО) при минздраве КР сообщили о том, что обеспечение киргизстанцев и больниц страны препаратами, в том числе необходимыми для лечения коронавирусной инфекции, стабилизировалось.

- Сегодня благодаря совместным усилиям госорганов, фармацевтических компаний, международных организаций, волонтеров и активистов медикаменты завозятся в республику в нужном объеме. Потребности лечебных учреждений и аптечных сетей удовлетворяются полностью, - отметили в департаменте.

По данным ДЛО, с начала 2020 года в КР поставили лекарственные средства и медицинские изделия на сумму более 14 миллиардов сомов. Из них 2,1 миллиарда потратили на приобретение медикаментов для борьбы с коронавирусом.

- Если говорить о последних, то сегодня в Бишкеке нет дефицита этих лекарств. В аптеках имеются в достаточном количестве антибиотики, антиагреганты и антикоагулянты, - пояснили в департаменте.

Стоит отметить, что в последние дни в социальных сетях стало значительно меньше сообщений от киргизстанцев, которые ищут какие-либо медпрепараты или медицинскую технику, например кислородные концентраторы, для лечения COVID-19. Улучшается ситуация и с обеспечением тяжелобольных местами в лечебных учреждениях. По данным минздрава, сегодня есть более тысячи свободных коек в 15 столичных стационарах.

По официальным данным, стабилизировались и цены на лекарства. Ранее в Государственную службу по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) КР обращались киргизстанцы, возмущенные увеличившейся в несколько раз стоимостью обычных противовирусных препаратов. И не всегда их можно было найти в аптеках, но в интернете они реализовывались.

В то время силовики были вынуждены пойти на жесткие меры. В Бишкеке задержали несколько человек, продававших дефицитные препараты с рук, причем значительно дороже, чем в аптеках. В отношении представителей по меньшей мере трех фармацевтических компаний возбудили уголовные дела. Однако до сих пор неясно, чем закончатся эти расследования.

Между тем в ДЛО заверили общественность, что работа по полноценному обеспечению республики всеми необходимыми лекарствами продолжится. В августе в страну завезут около 100 тысяч упаковок гепарина - одного из самых востребованных препаратов, применяемых для лечения осложнений от COVID-19. Кроме того, ожидаются поставки азитромицина, цефтриаксона, аскорбиновой кислоты, парацетамола и других медикаментов.

Кстати



Министерство здравоохранения КР в связи с пандемией коронавируса пересмотрит свои планы по закупке противогриппозной вакцины. В ведомстве решили приобрести больше, чем собирались изначально.



Как заявила Динагуль Оторбаева, представитель Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора минздрава, был проведен тендер и составлен договор на покупку более 111 тысяч доз противогриппозной вакцины. "Учитывая ситуацию с коронавирусом и ожидаемой второй волной, подготовлена заявка на приобретение более 700 тысяч доз", - отметила она.



По словам Динагуль Оторбаевой, с началом похолодания фиксируется рост заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) - парагриппом, риновирусом, аденовирусом и другими. Большинство их переносится в более легкой форме, чем грипп, но тяжело протекает у детей с плохим иммунитетом, лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Поэтому для профилактики ОРВИ минздрав ежегодно закупает противогриппозную вакцину.