В Мексике детям запретили продавать фастфуд и газировку

В мексиканском штате Оахака конгрессмены приняли закон, запрещающий продавать детям вредные продукты и напитки с повышенным содержанием сахара. Таким образом народные избранники решили позаботиться о будущем поколении. Дело в том, что штат Оахака занимает второе место в мире по числу людей с ожирением.

"Историческим решением Конгресса запрещено распространение или продвижение нездоровых продуктов несовершеннолетним", - говорится в сообщении, опубликованном местным законодательным органом в Twitter. Под запретом теперь фастфуд, напитки с высоким содержанием сахара и другие вредные для здоровья продукты.

В Мексике очень много людей, страдающих ожирением. Впереди по данному показателю только Соединенные Штаты, которые являются одним из лидеров по числу граждан с диабетом. Об этом напоминает РИА Новости.