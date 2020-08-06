В Мексике сообщили об убийстве второго журналиста за неделю

Прокуратура мексиканского штата Мичоакан сообщила об убийстве журналиста Луиса Эдуардо Очао. Нападение произошло в городе Уруапан.

"Мужчина вышел из дома вместе с кузеном. На улице к ним подошли вооруженные люди. После ограбления они привезли журналиста в парк, где он получил огнестрельные ранения, от которых скончался", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сообщается, что Очао занимался фотожурналистикой и сотрудничал с несколькими СМИ. Прокуратура выяснит, связано ли нападение с работой.