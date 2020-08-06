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06.08.2020 03:06
Рубрика: В мире

В Мексике сообщили об убийстве второго журналиста за неделю

Прокуратура мексиканского штата Мичоакан сообщила об убийстве журналиста Луиса Эдуардо Очао. Нападение произошло в городе Уруапан.

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"Мужчина вышел из дома вместе с кузеном. На улице к ним подошли вооруженные люди. После ограбления они привезли журналиста в парк, где он получил огнестрельные ранения, от которых скончался", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Сообщается, что Очао занимался фотожурналистикой и сотрудничал с несколькими СМИ. Прокуратура выяснит, связано ли нападение с работой.

В мире Северная и Центральная Америка Мексика

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