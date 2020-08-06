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06.08.2020 22:20
Рубрика: В мире

Бургер по паспорту

Мексиканский штат запретил продавать несовершеннолетним фастфуд и сладкие напитки
Текст: Диана Ковалева
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
В мексиканском штате Оахака запретили продавать сладкие напитки, фастфуд, конфеты и чрезмерно калорийные снеки лицам до 18 лет. Таким образом местные власти решили бороться с лишним весом населения. Наказание торговцам за продажу этих продуктов несовершеннолетним будет почти таким же строгим, как и в случае с сигаретами и алкоголем - от штрафов до закрытия магазина и даже тюрьмы.
О защите подрастающего поколения от пагубного влияния столь любимых им "вредностей" задумались не только в Мексике. Фото: REUTERS О защите подрастающего поколения от пагубного влияния столь любимых им "вредностей" задумались не только в Мексике. Фото: REUTERS
О защите подрастающего поколения от пагубного влияния столь любимых им "вредностей" задумались не только в Мексике. Фото: REUTERS

"Невероятно важно, что мы наконец затормозили эту индустрию, от которой нашу страну и наших детей уже тошнит. Она залезает в самые отдаленные уголки штата, где часто нет даже лекарств", - посетовала оахакский депутат Магали Лопес Домингес, подготовившая законопроект, который теперь вступил в силу. По словам парламентария, толчком к скорейшему рассмотрению документа стала пандемия коронавируса: ведь у пациентов с лишним весом гораздо выше риск осложнений и летального исхода. А в Мексике лишние килограммы есть у 73 процентов населения - это один из самых высоких показателей в мире.
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Как стало ясно из исследования организации El Poder del Consumidor, начинать в борьбе с лишним весом необходимо с детей, которые в сельской местности, например, в 70 процентах случаев на завтрак пьют не чай, не кофе и даже не молоко - а газировку.

О защите подрастающего поколения от пагубного влияния столь любимых им "вредностей" задумались не только в Мексике. Многолетнюю борьбу с фастфудом ведет и другое государство Латинской Америки - Чили, где показатели лишнего веса у детей являются одними из самых высоких в мире. Пока чилийцы не решились полностью запрещать продажу высококалорийных продуктов несовершеннолетним, но сделали все, чтобы буквально убить их привлекательность. Например, в передачах по телевизору или на веб-сайтах для детей младше 14 лет вы никогда не увидите рекламу еды и напитков, где содержание сахара, натрия, насыщенных жиров и калорий превышает установленную норму. То же самое касается рекламы на ТВ, радио или в кинотеатрах с шести утра до 10 вечера.

Кроме того, в Чили упаковка таких продуктов будет выглядеть куда менее привлекательно, чем в других странах. Взять, к примеру, пачку хлопьев. Мы привыкли видеть на них улыбающуюся мордашку мультяшного персонажа, звезды, игрушки или что-то в этом роде, но в Чили вы увидите только название, обязательное предупреждение о повышенном содержании вредных компонентов и минимум "завлекающего" дизайна.

На Тайване вкусные, но далеко не полезные еду и напитки нельзя рекламировать на детских каналах с пяти до девяти вечера - именно в этот период ребятишки обычно уже возвращаются из школы и в большинстве своем садятся перед телевизором.

А в Южной Корее продукты с высоким содержанием калорий запрещено продавать как в школах, так и в радиусе 200 метров вокруг них.

А как у нас

В России уже давно заботятся о здоровье подрастающего поколения. В школах действует запрет на продажу чипсов и сладких газированных напитков, сообщили в Роспотребнадзоре.

В СанПиН об организации питания обучающихся от 2008 года сказано, что в школьных буфетах нельзя продавать жевательные резинки, газированные напитки, жареные во фритюре продукты и изделия (чипсы), карамель, энергетические напитки. В некоторых регионах нельзя продавать детям кока-колу.

Фото: AP Photo/Franka Bruns
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"Основанием стал закон от 2014 года, направленный на запрет продажи безалкогольных тонизирующих и кофеиносодержащих напитков несовершеннолетним. Суть в том, что напитки содержат кофеин или экстракты растений. Пока этот запрет действует только в Вологодской, Ульяновской областях, Ставропольском крае, республиках Чечня и Коми", - рассказали в Роспотребнадзоре. Вендинговые автоматы допускается загружать только продукцией, разрешенной в школах в качестве дополнительного питания.

Проходят регулярные проверки. Школу за чипсы в вендинговом автомате могут оштрафовать.

Подготовила Ольга Игнатова

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