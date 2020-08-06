В Nord Stream 2 знают об угрозах сенаторов США оператору порта Мукран

В Nord Stream 2 AG - операторе строительства "Северного потока-2" - знают о письме трех сенаторов США в адрес Fahrhafen Sassnitz GmbH, компании, управляющей немецким портом Мукран, где хранится оборудование для достройки газопровода и сейчас находится российский трубоукладчик "Академик Черский". Об этом сообщает ТАСС.

Сенаторы США Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон написали письмо руководителям Fahrhafen Sassnitz, в котором пригрозили немецкой компании санкциями, если возобновится прокладка труб газопровода. Сенаторы упрекнули руководство Fahrhafen Sassnitz в снабжении российских судов "Фортуна" и "Академик Черский" важными товарами, услугами и даже провиантом. В письме говорится, что если немецкая компания продолжит поддерживать "Северный поток-2", то это приведет к "финансовому краху их предприятия".

Кроме того, в документе подчеркивается, что совместное заявление сенаторов является предупреждением для всех остальных европейских компаний, которые будут связаны с достройкой "Северного потока-2".