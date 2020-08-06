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06.08.2020 05:05
Рубрика: В мире

В посольстве России прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

Доклад госдепартамента о "российской пропаганде" является попыткой заглушить официальные предложения РФ о возобновлении сотрудничества с США. Так в посольстве РФ в Вашингтоне прокомментировали опубликованный американским ведомством доклад.

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"Это попытка заглушить официальные предложения нашей страны вернуться к сотрудничеству в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - цитирует дипломатов РИА Новости.

Напомним, госсекретарь США Майкл Помпео на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США запросил в два раза больше средств в бюджет на 2021 год для борьбы с "дезинформацией и пропагандой" со стороны России. В дипмиссии посоветовали сотрудникам госдепа подписаться на официальные сайты Кремля, Правительства и российского МИД, чтобы "черпать официальную информацию из них".

В мире США Правительство МИД Россия и США

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