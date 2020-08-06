В Роскачестве выяснили, вина из каких стран популярны у россиян

Специалисты Роскачества выяснили, вина из каких стран пользуются наибольшей популярностью у россиян. География разделена с учетом видов этого напитка. Так, покупатели игристых вин отдают предпочтение поставщикам из Италии, Испании, Франции, Абхазии, Португалии. Ценители тихих вин выбирают напитки, привезенные из Италии, Испании, Грузии, Франции, Абхазии, Чили.

Лидерами по поставкам столовых вин являются Грузия, Абхазия и Испания. В пятерку торговых марок по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году вошли четыре столовых вина из Абхазии.

Самое дешевое вино поставляется из Молдавии. Средняя стоимость литра напитка - порядка 1,7 доллара. Чуть более четырех долларов за литр будет стоить вино из Франции и свыше 3 долларов - из Грузии.

"Данные импорта показывают, что российский потребитель пока руководствуется мифами по поводу импортного вина. Люди охотнее верят в качество любого продукта, производимого за пределами страны, чем в российское вино, и при этом готовы платить за эту веру приличные деньги", - отмечает замруководителя Роскачества Илья Лоевский.