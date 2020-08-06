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06.08.2020 14:22
Рубрика: Экономика

В Роскачестве выяснили, вина из каких стран популярны у россиян

Текст: Екатерина Петрова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Специалисты Роскачества выяснили, вина из каких стран пользуются наибольшей популярностью у россиян. География разделена с учетом видов этого напитка. Так, покупатели игристых вин отдают предпочтение поставщикам из Италии, Испании, Франции, Абхазии, Португалии. Ценители тихих вин выбирают напитки, привезенные из Италии, Испании, Грузии, Франции, Абхазии, Чили.

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Лидерами по поставкам столовых вин являются Грузия, Абхазия и Испания. В пятерку торговых марок по объему ввезенного в Россию вина в 2019 году вошли четыре столовых вина из Абхазии.

Самое дешевое вино поставляется из Молдавии. Средняя стоимость литра напитка - порядка 1,7 доллара. Чуть более четырех долларов за литр будет стоить вино из Франции и свыше 3 долларов - из Грузии.

"Данные импорта показывают, что российский потребитель пока руководствуется мифами по поводу импортного вина. Люди охотнее верят в качество любого продукта, производимого за пределами страны, чем в российское вино, и при этом готовы платить за эту веру приличные деньги", - отмечает замруководителя Роскачества Илья Лоевский.

Экономика Товары и цены Госфонды и контрольные органы Роскачество Алкоголь и табак

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