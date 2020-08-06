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06.08.2020 15:16
Рубрика: Экономика

В Роспотребнадзоре разъяснили требования к доставке продуктов

Текст: Ольга Игнатова
Роспотребнадзор предлагает запретить совместную перевозку продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, которые в своем составе содержат чрезвычайно опасные и высокопасные химические вещества. Об этом "Российской газете" сообщили в Роспотребнадзоре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ведомстве отметили, что при такой перевозке может произойти контаминация - загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки. Риск нарушения целостности упаковки при транспортировке любыми видами транспорта, даже вручную, многократно увеличивается.

Фото: iStock
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Что касается агрохимикатов, то к 1 и 2 классам опасности относятся пестициды, гербициды, инсектициды, ротентициды, фугнициты. В бытовой химии содержатся кислоты, щелочи, окислители, растворители, которые не относятся к 1 и 2 классам опасности. Однако могут представлять серьезную опасность для здоровья человека, как бы производители не старались уменьшить концентрацию обычных веществ. Даже на бытовом уровне каждый покупатель старается не складывать в один пакет хлеб и отбеливатель. А если вдруг нечаянно хлор прольется на продукты, вряд ли кому-то придет в голову их съесть.

К тому же, как напоминают в ведомстве, сейчас в техрегламенте по пищевой продукции (статья 17, часть 2) указано, что при перевозке пищевой продукции и иных грузов необходимо обеспечить условия, исключающие их соприкосновение, загрязнение и изменение органолептических свойств пищевой продукции. Это касается всех непродовольственных товаров. Но для бытовой химии и агрохимикатов, как химической продукции, составляются паспорта безопасности, в которых есть информация об условиях транспортирования. Для всех химических веществ в паспортах указывается: "без контакта с пищевыми продуктами".

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Ранее стало известно, что Роспотребнадзор готовит документ, ужесточающий требования к доставке продуктов из магазинов. Однако, как сообщила газета "Известия" , в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) с новыми требованиями не согласны. Доставка повседневных товаров из-за этого может подорожать, отмечают в АКИТ.

"Утверждение данных правил приведет к увеличению дополнительных расходов ритейлеров в два раза, что вызовет пропорциональное подорожание доставки", - заявил президент АКИТ Артем Соколов. Сейчас стоимость доставки составляет в среднем по России 300-350 рублей, уточнил он.

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