К июню 29 регионов досрочно выполнили планы по расселению аварийного жилья на 2020 год. По данным минстроя, было переселено 66 тысяч человек, что составляет 121,6 процента от запланированного показателя на весь год. Как прогнозируют в ведомстве, по итогам 2020 года план по переселению будет перевыполнен в 1,5 раза. Корреспонденты "РГ" выяснили, что такая оптимистичная картина с расселением аварийного жилья складывается не во всех регионах.

Дом Елены Самоновой из Омска в таком плачевном состоянии, что жить в нем просто страшно. Фото: Светлана Сибина

В Архангельске насчитывается почти четыре тысячи старых деревянных домов, которые принесли ему печальную славу столицы ветхого жилья. Из них более 860 официально признаны аварийными, а остальные скоро пополнят их ряды. "Деревяшки" ветшают и сходят со свай гораздо быстрее, чем расселяются. Недавно город принял новую пятилетнюю программу развития застроенных территорий, которая должна привлечь строительные компании к расселению "аварийки".

Застройщики, которые за свой счет обеспечат обитателей таких домов нормальным жильем или выплатят им денежную компенсацию, после сноса "деревяшек" смогут начать на освобожденных участках коммерческое строительство.

Пока проблема решается в основном за счет уже второй программы переселения из ветхого и аварийного жилья, стартовавшей в прошлом году и рассчитанной на шесть лет. В нее вошли 342 дома, признанных аварийными с 2012 по 2017 год. В итоге более девяти тысяч архангелогородцев получат по своему выбору денежную компенсацию или новую квартиру. Сейчас для них строятся два многоэтажных дома, которые позволят освободить 11 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Но это лишь малая толика. На то, чтобы полностью закрыть вопрос, требуются огромные суммы, которые городской бюджет выделить не может.

При этом многие старые дома находятся в центральной части Архангельска с развитой системой коммуникаций. Такие территории - мечта любого застройщика. Возведение новых домов в центре выгодно и с градостроительной точки зрения.

Городу, который тянется вдоль реки, надо расти, а бесконечно расширяться в сторону окраин, по мнению специалистов, он не может: это плохо скажется на транспортной и социальной инфраструктуре.

Опыт расселения "аварийки" за счет застройщиков в Архангельске уже есть: прежняя программа развития застроенных территорий работала с 2011 года, но масштабной она не стала. Если довесок к участку в виде аварийного жилья слишком велик и придется переселять много людей, за проект не берутся.

Большинство регионов завершат программы переселения до конца 2023 года, а отдельные - в 2022-м

В новую программу вошли 23 территории города, на которых расположено более 70 деревянных домов, в том числе 12 аварийных.

- На этих территориях предусмотрено строительство жилья с необходимым благоустройством, - сказал заместитель главы Архангельска Даниил Шапошников. - Как правило, они выходят на магистральные улицы и улицы местного значения, что позволяет организовать линию застройки и дворовые территории. Реализация такой программы поможет не только решить задачу по ликвидации ветхого и аварийного жилья, но и снизить расходы на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры.

В Омске в рамках государственной программы планируется снести 139 многоквартирных ветхих домов. Новоселами должны стать четыре тысячи горожан. Однако сроки переселения постоянно переносятся, а состояние жилья заставляет людей искать правду в суде.

Например, дом на 1-й Тепловозной улице, построенный в середине прошлого века, признали аварийным еще шесть лет назад. Каждый год власти обещают его расселить, но дальше дело не идет, а строение буквально разваливается.

- Жить в нашем доме страшно. Полы прогнили до такой степени, что проваливаются стулья. Стены черные от плесени, плитка и обои отваливаются. Из-за постоянной сырости постоянно простужается внук, слегла мама. Все чаще приходится вызывать "скорую", - пожаловалась "РГ" жительница Елена Самонова.

Суд встал на сторону жильцов. В течение следующего месяца им должны предоставить новую квартиру.

Тем временем в подъезде такого же аварийном доме на соседней улице Воровского рухнул потолок. Чудо, что никто не пострадал.

- Дом рушится на глазах. Перекрытия потолка приходится подпирать бревнами, выпадают куски стен, - рассказывает мать маленьких детей Анастасия Борисенко. - Обещали расселить еще в прошлом году, но что-то пошло не так.

Встревоженные жильцы куда только не обращались, но только сейчас, когда грянул гром, чиновники проснулись. Сообщили, что до переселения желающим гражданам могут временно предоставить другое "маневренное" жилье. Пообещали расселить до конца ... 2024 года. Впрочем, поскольку в дело вмешался следком, это может произойти раньше.

- По предварительным данным, несмотря на плачевное состояние дома, ни управляющая компания, ни администрация муниципалитета адекватных мер по обеспечению безопасных условий проживания граждан не предпринимали, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК России по Омской области Лариса Болдинова. - В ходе проверки следователи установят все обстоятельства и причины случившегося. Действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка по ст. 293 УК РФ (халатность).

До конца 2024 года по всей стране из аварийного жилья должно быть переселено 530 тысяч человек

В Свердловской области, где скорейшему расселению подлежат 320 тысяч метров, а переезда ждут 20 тысяч человек, готовы реализовать шестилетнюю федеральную программу досрочно как минимум на год. Регион уже сейчас идет с опережением показателей: в 2019-м план перевыполнили в четыре раза, снеся 21,5 тысячи квадратных метров, к июлю 2020-го на 80 процентов закрыли объемы этого года. В новое жилье перебрались 1230 человек, а бараки площадью 20,5 тысячи метров пошли под ковш экскаватора. За набранные темпы Средний Урал поощрили авансом на 2021 год в размере 320 миллионов рублей, а всего Фонд содействия реформированию ЖКХ выделит на снос 1,2 миллиарда рублей.

В прошлом году субсидия составила 1,48 миллиарда. Областной бюджет добавил 95,4 миллиона, органы местного самоуправления - 15 миллионов. Активное расселение ведется в 21 муниципалитете, причем, если сейчас сносят по 20 тысяч метров, то в 2022-2024 годах намерены поднять цифру до 100 тысяч. К примеру, в небольшом горняцком моногородке Карпинске новое жилье обретут 225 человек, в Волчанске - 216. Жительница Арамили Светлана Алексейчикова наряду с 152 земляками перебралась в современную квартиру полгода назад.

- Я 45 лет прожила на улице Рабочей. Дом был очень старый. На крыше рухнуло слуховое окно, и стена начала наклоняться вперед. За трехкомнатную квартиру мы получили очень хорошую компенсацию. Можно было бы найти вариант в Екатеринбурге, но мы пенсионеры и предпочли остаться в Арамили, - рассказала новосел.

По словам министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, залог успешной реализации программы - своевременное контрактование. У бывших обитателей бараков их имущество либо выкупают по оценочной стоимости, либо предлагают переехать в новостройку по соцнайму - в этом случае квартиры у застройщика приобретает муниципалитет. Только до конца 2020 года должны сдать в эксплуатацию 10 домов для переселенцев.

Избавившись от 1300 развалюх в ближайшие пять лет, регион намерен взяться за те, что попали в реестр аварийных после 2017 года. Работы - непочатый край: на 31 марта в Свердловской области числилось 2430 аварийных многоквартирных домов общей площадью 524,5 тысячи метров, где проживают 32,5 тысячи человек.

По оценкам Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, большинство регионов завершат программы переселения до конца 2023 года. Те из них, где объемы аварийного жилья небольшие, в 2022 году. До конца 2024 года должно быть переселено 530 тысяч человек.