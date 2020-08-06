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06.08.2020 19:06
Рубрика: Власть

Займутся грамматикой

В России создана правительственная комиссия по русскому языку
Текст: Владимир Кузьмин
Российская газета - Федеральный выпуск № 174(8228)
Правительственная комиссия по русскому языку займется формированием целостной политики для его сохранения и развития как в России, так и в остальном мире.
Чтобы обеспечить развитие русского языка в России и в мире, необходимо сформировать целостную языковую политику, считает премьер. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС Чтобы обеспечить развитие русского языка в России и в мире, необходимо сформировать целостную языковую политику, считает премьер. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС
Чтобы обеспечить развитие русского языка в России и в мире, необходимо сформировать целостную языковую политику, считает премьер. Фото: Дмитрий Астахов / POOL / ТАСС

Сформировать при правительстве межведомственную комиссию, которая занялась бы такой работой, президент поручил по итогам заседания Совета по русскому языку, прошедшего в ноябре прошлого года.

Фото: iStock
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- Наша задача - сохранить и обеспечить развитие русского языка в России и в мире, - отметил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабинета министров в четверг. - Для этого необходимо сформировать целостную языковую политику. Решением этого вопроса и станет заниматься правительственная комиссия.

По его словам, прежде всего будет разработана концепция государственной языковой политики, а также определены единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка. "В том числе необходимо провести экспертизу правил русской орфографии и пунктуации", - сказал премьер. Важной частью рaаботы станет повышение уровня подготовки специалистов, особенно тех, чья деятельность связана с профессиональным использованием русского языка.

В ходе прошедшего заседания правительство также рассмотрело вопросы о выделении финансирования для поддержки отдельных категорий населения и реализации важных программ.

Будут определены единые требования к созданию словарей, справочников и грамматик, содержащих нормы современного русского литературного языка, проведена экспертиза правил русской орфографии и пунктуации

Почти 12 миллиардов рублей дополнительно направят на частичное или полное погашение ипотеки многодетных семей. Такую помощь по инициативе президента государство оказывает семьям, где третий ребенок и последующие дети родились после 1 января 2019 года. Сумма выплаты составляет 450 тысяч рублей. "Это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми, и все больше многодетных семей улучшают жилищные условия с помощью ипотеки", - подчеркнул Мишустин.

В этом году на программу уже направлено более 23 миллиардов рублей. "Сегодня дополнительно выделим из бюджета 11 миллиардов 800 миллионов рублей для поддержки не менее 26 тысяч семей", - заявил он.

Около 14 миллиардов рублей правительство выделит на стимулирующие выплаты медицинскому персоналу и другим работникам, задействованным в борьбе с коронавирусной инфекцией. "Направим более девяти миллиардов рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из группы риска", - сказал премьер. Такие надбавки за особые условия труда и дополнительную нагрузку рассчитываются в зависимости от среднемесячного дохода медработников. Еще около пяти миллиардов рублей предусмотрено на выплаты за июль сотрудникам стационаров и службы скорой помощи, непосредственно работающим с больными COVID.

Без участия правительства в ряде регионов могут возникнуть проблемы с реализацией реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Новая система переработки и утилизации ТКО создается в рамках нацпроекта "Экология". В этом году помощь государства на общую сумму 9,25 миллиарда рублей получат региональные операторы из 76 субъектов РФ. "Такие вложения позволят обеспечить их стабильную работу. Услуги по вывозу мусора должны оказываться регулярно", - указал Михаил Мишустин.

Фото: Администрация Липецкой области
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Кабинет министров перераспределит межбюджетные трансферты на оплату услуг по вывозу мусора и направит в общей сложности 838 миллионов рублей в республики Алтай, Калмыкия, Карелия, Крым, Волгоградскую, Иркутскую, Саратовскую, Тверскую и Ульяновскую области.

Еще более шести миллиардов рублей получат 14 регионов на опережающий ремонт и модернизацию дорожной сети. "В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и государственной программы "Развитие транспортной системы" до конца 2020 года отремонтируют около 300 километров дорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также восемь аварийных мостов", - рассказал премьер-министр о целевом назначении средств. Кроме того, запланированы модернизация уличной сети в городах и населенных пунктах, дальнейшее строительство новых дорог и объектов транспортной инфраструктуры.

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