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06.08.2020 07:00
Рубрика: Общество

В России стали меньше болеть краснухой, ВИЧ и гепатитом

Текст: Татьяна Панина
В апреле и мае, когда карантинные ограничения из-за ковида были особенно строги, в нашей стране резко снизилось число заболевших кишечными инфекциями - на 65 процентов, ВИЧ - на 32 процента. Педикулезом - на 25 процентов, а обычной простудой - на 26 процентов. Эти цифры в своем исследовании приводит аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении "РГ").
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

А из данных Росстата видно, как вели себя заболевания в каждой группе. Например, по острым кишечным инфекциям больше всего снизилась заболеваемость дизентерией - на 67 процентов. А также по гепатиту - на 45 и сальмонеллезу - на 42 процента. Случаев туберкулеза стало меньше на 27 процентов.

Фото: iStock
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Меньше в тот период болели недугами, с которыми успешно борются вакцинацией. Краснуха в апреле-мае вообще не проявилась. Корью заболел на 71 процент меньше детей, коклюшем - на 56 процентов. А заболеваемость паротитом упала в двадцать раз. Но были и болезни "с добавкой". Это касается гриппа, заболеваемость которым выросла на 14 процентов.

По абсолютному числу зарегистрированных случаев существеннее всего сократилась заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей. В апреле-мае количество заболевших уменьшилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом почти на 1,1 миллиона человек.

Статистика, конечно, более чем позитивная. Но, не исключено, что после полной отмены режима самоизоляции картина резко изменится.

Комментарий

Елена Трубникова, президент FinExpertiza:

- Заболеваемость инфекционными болезнями напрямую зависит от интенсивности социального взаимодействия. В карантин люди стали меньше общаться лицом к лицу и перестали ходить в заведения общественного питания. Поэтому снизилась заболеваемость обычной простудой, случаи кишечного отравления и заражения венерическими болезнями. Таким образом, режим самоизоляции мог способствовать замедлению распространения многих заболеваний.

Однако важно учитывать, что реальная картина может быть хуже, чем показывает статистика. Часть случаев заболевания, не исключено, просто не была зарегистрирована, поскольку система здравоохранения была нацелена, прежде всего, на борьбу с коронавирусом. И многие медицинские мощности были переориентированы на COVID-19.

К тому же люди в период пандемии не стремились обращаться к врачам без серьезного повода. Более того, во время карантина возросли риски для людей с хроническими заболеваниями, поскольку доступность медицинской помощи из-за перегруженности системы здравоохранения во многих регионах снизилась.

Снижение заболеваемости инфекционными болезнями (апрель-май 2020 года):

Фото: FinExpertiza


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