В Россию пришел самый дешевый смартфон Xiaomi 2020 года с огромной батареей. Цена

Компания Xiaomi официально начала продавать в России смартфон Redmi 9A - самый доступный аппарат из линеек 2020 года. Стоимость новинки составляет 7990 рублей.

Фото: Xiaomi

Redmi 9A базируется на чипе MediaTek Helio G25, имеет 2/32 Гб памяти, дисплей с диагональю 6,53 и разрешением HD+, а также емкий аккумулятор на 5000 мАч.

Основная камера новинки имеет разрешение 13 Мп (поддерживаются портретный режим и HDR, а также запись видео 1080p с частотой 60 кадров в секунду), фронтальная - 5 Мп. Возможно одновременное использование двух SIM-карт и microSD.

За свою цену аппарат выглядит достойно и имеет нестыдные характеристики. Единственное, что может смутить покупателей - порт microUSB, который морально устарел еще несколько лет назад. В качестве бонуса предлагаются разъем для наушников и FM-приемник.