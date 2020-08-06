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В Россию пришел самый дешевый смартфон Xiaomi 2020 года с огромной батареей. Цена

Текст:   Антон Благовещенский
06.08.2020,  
15:36
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi официально начала продавать в России смартфон Redmi 9A - самый доступный аппарат из линеек 2020 года. Стоимость новинки составляет 7990 рублей.

Фото: Xiaomi

Redmi 9A базируется на чипе MediaTek Helio G25, имеет 2/32 Гб памяти, дисплей с диагональю 6,53 и разрешением HD+, а также емкий аккумулятор на 5000 мАч.

Основная камера новинки имеет разрешение 13 Мп (поддерживаются портретный режим и HDR, а также запись видео 1080p с частотой 60 кадров в секунду), фронтальная - 5 Мп. Возможно одновременное использование двух SIM-карт и microSD.

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За свою цену аппарат выглядит достойно и имеет нестыдные характеристики. Единственное, что может смутить покупателей - порт microUSB, который морально устарел еще несколько лет назад. В качестве бонуса предлагаются разъем для наушников и FM-приемник.

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