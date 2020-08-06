В середине августа рубль снова ждут серьезные испытания

Рубль на этой неделе получил позитивный заряд после череды негатива в конце июля. Доллар откатился ниже 73 рублей. Но это не значит, что самое трудное для нашей валюты уже позади.

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, главный аналитик ТелеТрейд, проанализировал перспективы рубля и оценил апокалиптический сценарий его падения, который появился на этой неделе.

Марк, что же лежит в основе позитива для нашей валюты? Вроде в эти дни никаких особых событий не произошло.

Марк Гойхман: Действительно доллар отошел на этой неделе от свежих максимумов в 74,5 рубля ниже 73 рублей. Определенный позитив для нашей валюты связан с общим оптимизмом и усилением настроений склонности к рискам на финансовых рынках.

А они в свою очередь обусловлены преодолением острой фазы пандемии и постепенным восстановлением экономики в мире. Это увеличивает и спрос на черное золото, сокращая избыточные запасы и повышая нефтяные цены. Котировки Brent поднимаются к рубежам около 46 долларов за баррель.

Таких цен достаточно, чтобы удержать рубль на позитиве? Один из наших экспертов называл сумму в 50 долларов.

Марк Гойхман: В данном случае психологически важно то, что цены на нефть превысили уровень 45,4 доллара, от которого пошло резкое обрушение котировок в марте этого года. Это вызывает общее ослабление доллара на рынке как защитного актива.

Также он теряет из-за остающейся высокой заболеваемости коронавирусом в США. И из-за неопределенности перспектив президентских выборов.

Что ждет рубль в оставшиеся дни этой недели?

Марк Гойхман: В четверг для курса рубля могут быть относительно важны выходящие данные о потребительской инфляции в России за июль и о международных резервах ЦБ РФ.

Но в течение дня он, вероятно, все-таки останется в пределах диапазона 72-73,6 рубля за доллар и 85,8 - 87,2 рубля за евро.

В пятницу участники рынка ожидают значимый для котировок отчет по рынку труда США, а также показатели экспорта и импорта Китая. В целом неделя, вероятно, так и останется ограниченно позитивной для рубля.

А что потом? Можно надеяться на укрепление российской валюты?

Марк Гойхман: В ближайшие дни речь идет лишь о коррекционном укреплении, но в рамках общего тренда на ослабление.

Август может стать традиционно неблагополучным для российской валюты. А на следующей неделе могут проявиться факторы ослабления. Их немало, и они не менее весомы, чем позитивные драйверы, побеждающие в первые дни августа.

Падение цен на нефть, рост спроса на доллары и евро в России? Что еще?

Марк Гойхман: Рост нефтяных цен действительно способен приостановиться, в частности, из-за того, что с августа увеличивается добыча на два миллиона баррелей в сутки по соглашению ОПЕК+.

И спрос на валюту в России растет. Напомню, ее покупают для конвертации иностранные акционеры российских компаний, получающие в последние дни дивиденды в рублях. Повышаются и закупки импортных товаров, открываются внешние границы для туристов, также предъявляющих спрос на валюту.

С другой стороны, ЦБ России при повышении нефтяных цен снижает продажи валюты. Об объемах таких операций на ближайший месяц он объявит на следующей неделе. Таким образом, ухудшается платежный баланс - снижается приток валюты и растет ее отток. Это негатив для рубля.

Кроме того, в его некотором ослаблении в перспективе есть резон для повышения доходов дефицитного бюджета, выручки экспортеров, даже для российских предприятий, конкурирующих с импортом.

К этому надо добавить и американо-китайские отношения. Важно будет подведение итогов первой фазы торгового соглашения Китая и США, которое ожидается на их двусторонней встрече 15 августа. Дело в том, что условия соглашения не выполнены из-за пандемии. Это может создать дополнительную напряженность и негатив для рисковых активов.

И в итоге, в августе мы увидим новый этап укрепления доллара?

Марк Гойхман: Да, вполне возможно в ближайшие недели возобновление укрепления доллара в область 75 рублей и выше как продолжение общего тренда последних месяцев. Об этом совершенно справедливо говорится в новом обзоре Райффайзенбанка.

Bloomberg больше 100 рублей за доллар обещает!

Марк Гойхман: Апокалиптический сценарий Bloomberg по курсу доллара - "сильно за 100" - маловероятен в ближайшей перспективе.

Это радует. Такой взлет доллара был бы катастрофой для нас, ведь так?

Марк Гойхман: Слишком резкое и быстрое падение российской валюты до таких уровней дезориентирует производство, ослабит возможности инвестирования и получения прибыли бизнеса в России.

Значимо поднимутся потребительские цены, поскольку до половины товаров или материалов для них - импортные. Соответственно, еще более снизятся реальные доходы населения, которые и без того упали на 8 процентов во втором квартале. Возникнет паника на валютном и потребительском рынке.

А если ситуация все-таки начнет развиваться в этом направлении, нам есть чем защищаться?

Марк Гойхман: У наших экономических властей есть необходимые инструменты для предотвращения такой ситуации. В России низкая доля госдолга в ВВП, огромные резервы в виде Фонда национального благосостояния и золотовалютных запасов, положительный торговый баланс со значительным превышением экспорта над импортом.

Но, судя по всему, этого недостаточно, чтобы укрепить рубль?

Марк Гойхман: Позитивный сценарий значительного укрепления рубля столь же маловероятен, как и описанный крайне негативный.

Вряд ли можно предположить, например, его усиление к допандемическим уровням 60-65 рублей за доллар. В лучшем случае, стоит говорить о движении к 66-67 рублям. Но и для этого должны сложиться исключительно благоприятные обстоятельства, которые сейчас не имеют оснований.

А именно: полная победа над пандемией, возврат к высоким темпам роста экономики в мире и в России, повышение нефтяных цен в район 50-55 долларов за баррель. И отсутствие обострения торгово-тарифных конфликтов между США и Китаем и иными странами.