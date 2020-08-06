В швейцарском городе каждому жителю выдали по 100 франков

Все жители города Цуг, что в 25 километрах от Цюриха, включая маленьких детей, получили подарочный сертификат от администрации на сумму 100 швейцарских франков. Это призвано стимулировать местную промышленность, серьезно пострадавшую во время пандемии коронавируса, сообщает портал 20min.ch.

По данным издания, город потратил на эту кампанию около 3 миллионов франков. Во время локдауна большинство магазинов и предприятий общественного питания были вынуждены закрыться. Власти решили с помощью акции стимулировать спрос. Местная промышленность может хотя бы немного покрыть убытки, а жители города тоже счастливы.

Во вторник в почтовые ящики всех домохозяйств был вложен конверт с ваучером. "Мы очень рады представить вам подарочные карты ProZug. Их доставили на имя не только взрослых, но и детей и младенцев. Семья из четырех человек получила 400 франков за один раз", - говорится в обращении городского совета.

Власти уточнили, что с помощью ваучера можно оплачивать покупки в магазинах, услуги поставщиков и даже ужин в ресторане. При этом крупные дистрибьюторы в продовольственном секторе исключены из программы, поскольку им разрешили работать во время блокировки.

Это не первый случай в Швейцарии с подарочными картами для населения. В городке Биль в кантоне Берн на северо-востоке страны каждому жителю выдали сертификат на 25 франков (1 швейцарский франк равняется по курсу 1,1 доллара).